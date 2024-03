Финансовые новости: 20 марта стартует весенний «Финтрек»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Прокачать свои навыки по финансовой грамотности можно будет в новом цикле вебинаров для студентов и преподавателей.

Представители Банка России, ведущих вузов страны и известные эксперты финансового рынка расскажут о новых инструментах для формирования долгосрочных сбережений, инвестиционных трендах и ответственном заимствовании. Помимо привычных лекций, участники смогут пообщаться со спикерами в формате дискуссии. Начиная с 20 марта вебинары будут проходить каждую среду один раз в неделю в 10:00 по московскому времени. Приятным бонусом станут именные сертификаты каждому, кто успешно прошел курс, а особенно активные слушатели получат памятные сувениры. В 2023 году в проекте приняли участие более 1,5 тыс. образовательных организаций из 89 регионов, получено около 4 тыс. именных сертификатов. Для участия в цикле вебинаров «Финтрек» необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Для удобства участников необходимая информация будет публиковаться в сообществе «Финтрека» в соцсети ВКонтакте и телеграм-канале проекта. Фото на превью: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

