Финансовые новости: 05.03.2024, 16-38 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0ZZ7C0 (ДОМ 1P-4R).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

05.03.2024 16:38

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 05.03.2024, 16-38 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 107.21) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1140.71 руб., эквивалентно ставке 9.0 %) ценной бумаги RU000A0ZZ7C0 (ДОМ 1P-4R)

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