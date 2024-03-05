Финансовые новости: Сообщение государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации КИВИ Банк (АО)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Полное фирменное наименование КИВИ Банк (акционерное общество) Сокращённое фирменное наименование КИВИ Банк (АО) Регистрационный номер 2241 Дата регистрации Банком России 21.01.1993 Основной государственный регистрационный номер 1027739328440 (07.10.2002) БИК 044525416 Адрес из устава 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 Адрес фактический 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 Телефон (495)231-36-45, (495)231-36-46 Устав Дата согласования последней редакции устава: 28.12.2023 Уставный капитал 295 000 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 22.07.2021 Лицензия (дата выдачи/последней замены)

Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-266 от 21.02.2024 Участие в системе страхования вкладов Да Фирменное наименование на английском языке QIWI Bank (joint-stock company) QIWI Bank (JSC)

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