Финансовые новости: Расширяются возможности участия НПФ в IPO

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России уточняет требования к инвестированию пенсионных накоплений в акции российских акционерных обществ при их первичном публичном размещении. Проект указания опубликован для общественного обсуждения.

Предусматривается, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента, если их совокупная стоимость при размещении на организованных торгах не менее 3 млрд рублей (сейчас такой порог равен 50 млрд рублей). Также предлагается увеличить долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ, с 5 до 10%. Кроме того, Банк России разрешает НПФ по аналогии с пенсионными резервами вкладывать пенсионные накопления не только в акции из Индекса МосБиржи и первого котировального списка, но и в иные российские акции. Сейчас действует запрет для фондов на эти инвестиции. Однако приобретать такие акции НПФ сможет только в пределах единого 7%-ного лимита на активы с дополнительным уровнем риска. При этом Банк России будет контролировать, чтобы пенсионные накопления размещались исключительно в интересах клиентов. Такие изменения позволят расширить инвестиционные возможности НПФ. А участие институциональных инвесторов будет стимулировать новые публичные размещения акций на российском рынке. Фото на превью: canbedone / Shutterstock / Fotodom

