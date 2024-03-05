Финансовые новости: Победители конкурса по финансовой грамотности смогут поехать в Артек

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России проводит для школьников 13–17 лет конкурс проектов «Финансовая грамотность и способы защиты от мошенничества». Победители получат путевки в Международный детский центр «Артек» на тематическую смену Банка России «Инвестирую в знания» осенью этого года.

Во время смены ребята будут учиться управлять личным и семейным бюджетом, инвестировать, формировать сбережения и рассчитывать налоги.

Кейсы для занятий взяты из обычных жизненных ситуаций. Среди наиболее актуальных — как не попасть на уловки финансовых мошенников, которые сегодня атакуют уже не только взрослых, но и подростков.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 по 15 апреля 2024 года, а конкурсные задания — с 22 апреля по 20 мая 2024 года. Подведение итогов состоится 28 июня 2024 года. О них можно будет узнать в сообществе «Финансовое просвещение» в соцсети ВКонтакте.

Фото на превью: Станислав Красильников / ТАСС