Финансовые новости: О проведении размещения 13 ноября 2023 5 марта 2024 года дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций серии 001P-28 ПАО АФК “СИСТЕМА”

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Участникам торгов
Информируем вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения размещения биржевых облигаций серии 001P-28 ПАО АФК “СИСТЕМА” (дополнительный выпуск №1):
|Наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Акционерная финансовая корпорация “Система”
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-28 (дополнительный выпуск №1)
|Идентификационный/регистрационный номер выпуска
|4B02-28-01669-A-001P от 01.03.2024 года
|Дата начала размещения
|05 марта 2024 года
|Дата начала торгов
|05 марта 2024 года
|Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
|Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
(Расчеты: Рубль)
|Торговый код
|RU000A107SM6
|ISIN код
|RU000A107SM6
|Дата окончания размещения
|Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают.
|Цена размещения
|Цена размещения устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
|Код расчетов
|Z0
|Андеррайтер
|ПАО “Совкомбанк” (идентификатор Участника торгов – MC0253800000, краткое наименование в Системе торгов – Совкомбанк)
|Время проведения торгов в дату начала размещения
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Время проведения торгов:
После окончания периода удовлетворения:
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Российской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.
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