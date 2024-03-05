Финансовые новости: О порядке сбора заявок и заключения сделок при размещении облигаций серии 004Р-04 “Газпромбанк” (АО) с 05 марта 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
На основании письма, полученного от “Газпромбанк” (АО) и в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 22 августа 2023 года (Протокол №7), и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15), установлены следующие условия, время, срок и порядок подачи заявок с датой активации и заключения сделок с Биржевыми облигациями процентными неконвертируемыми бездокументарными серии 004Р-04 “Газпромбанк” (АО):
|Наименование Эмитента
|“Газпромбанк” (Акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004Р-04
|Идентификационный/регистрационный номер выпуска
|4B02-04-00354-B-004P от 30.01.2024
|Дата начала размещения
|29 марта 2024 г.
|Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения)
|Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
(Расчеты: Рубль)
|Предварительный сбор заявок
|Дата активации: 29.03.2024
Время активации: 10:00
Расписание предварительного сбора заявок:
– Код расчетов: Z0
– Дата начала периода сбора заявок: 05.03.2024
– Дата окончания периода сбора заявок: 28.03.2024
– Время сбора заявок каждый рабочий день Биржи : 10:00 – 18:30
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в период сбора заявок осуществляется в момент активации такой заявки.
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной 29.03.2024 , осуществляется в момент подачи такой заявки.
Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок, в течение периода сбора заявок в дату активации, а также в течение периода сбора заявок и заключения сделок в период размещения Биржевых облигаций.
Продавцом Биржевых облигаций выступит Банк ГПБ (АО) (идентификатор в системе торгов – MC0009800000) (далее – Продавец).
Цена размещения: Цена размещения облигаций устанавливается равной 1 000 рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).
Размер одного лота в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” равен 1 Биржевой облигации.
Заявки на покупку Биржевых облигаций в период предварительного сбора заявок подаются со следующими обязательными реквизитами:
– дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате “ДДММГГГГ” Системой торгов);
– количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
– код расчетов;
– прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
– цена в процентах от номинальной стоимости.
Заявки на покупку Биржевых облигаций в период размещения подаются со следующими обязательными реквизитами:
– количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести);
– код расчетов;
– прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов;
– цена в процентах от номинальной стоимости.
Дата активации является датой начала размещения Биржевых облигаций ( 29.03.2024 ).
|Объем выпуска (в валюте номинала)
|300 000 000
|Торговый код
|RU000A107VZ2
|ISIN код
|RU000A107VZ2
|Дата окончания размещения
|29.03.2024
|Код расчетов
|Z0
|Время проведения торгов
|Время проведения торгов в дату начала размещения:
– период сбора заявок: 10:00 – 16:00;
– период удовлетворения заявок: 16:30 – 17:29.
После окончания периода удовлетворения:
– период сбора и удовлетворения заявок: 17:30 – 18:00.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Российской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.
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