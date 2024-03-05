Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “05” марта 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Наименование ценной бумаги. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01-001P. Полное наименование Эмитента. Общество с ограниченной ответственностью “Партнерство, Инвестиции, Развитие” . Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный / Идентификационный номер выпуска, дата регистрации / присвоения4B02-01-00135-L-001P от 20.02.2024. Номинальная стоимость 1 000 рублей. Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 штук. Дата погашения 29.05.2025 – 12,5% от номинальной стоимости Облигаций;

27.08.2025 – 12,5% от номинальной стоимости Облигаций;

25.11.2025 – 12,5% от номинальной стоимости Облигаций;

23.02.2026 – 12,5% от номинальной стоимости Облигаций;

24.05.2026 – 12,5% от номинальной стоимости Облигаций;

22.08.2026 – 12,5% от номинальной стоимости Облигаций;

20.11.2026 – 12,5% от номинальной стоимости Облигаций;

18.02.2027 – 12,5% от номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 18.02.2027. Торговый код RU000A107WF2ISIN код RU000A107WF2 . Уровень листинга Третий уровень. Способ размещения Открытая подписка. Цена размещения – Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения. Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 180-й (Сто восьмидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер

наименование АО “ИК “РИКОМ-ТРАСТ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0088200000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская БиржаРиком-Траст

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