Финансовые новости: О допуске ценных бумаг к операциям РЕПО с ЦК с 06 марта 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Участникам торгов
Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета 15 ноября 2023 года (Протокол №13), установлено, что с 06 марта 2024 года Таблица 1-О (Только сделки РЕПО) “Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО” приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2023-3553 от 01.12.2023 г. (с изменениями и дополнениями), будет дополнена строкой следующего содержания:
|№ п/п
|Торговый код
|Наименование
|Регистрационный номер
|Проведение торгов
|Особенности
|“РЕПО с ЦК – Адресные заявки”
|“РЕПО с ЦК – Без
адресные заявки”
|“Междилерское
РЕПО”
|Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов
|T0/Yn*,
Y0/Yn*,
Y1/Yn*,
Y2/Yn*
|Y0/Y1,
Y0/Y1W
|S0-S2,
Rb,
Z0
|1
|XS1843435337
|Облигации иностранного эмитента Steel Funding D.A.C.
|от
|RUB, USD, EUR, CNY
|RUB, USD, EUR, CNY
|–
|1; НКД предоставляется НРД; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торговых дней
*-значение “n” определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/20211
1 – Торги не проводятся в дату погашения облигаций.
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