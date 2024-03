Финансовые новости: О допуске ценных бумаг к операциям РЕПО с ЦК с 06 марта 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Участникам торгов

Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета 15 ноября 2023 года (Протокол №13), установлено, что с 06 марта 2024 года Таблица 1-О (Только сделки РЕПО) “Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО” приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2023-3553 от 01.12.2023 г. (с изменениями и дополнениями), будет дополнена строкой следующего содержания:

№ п/п Торговый код Наименование Регистрационный номер Проведение торгов Особенности “РЕПО с ЦК – Адресные заявки” “РЕПО с ЦК – Без

адресные заявки” “Междилерское

РЕПО” Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов T0/Yn*,

Y0/Yn*,

Y1/Yn*,

Y2/Yn* Y0/Y1,

Y0/Y1W S0-S2,

Rb,

Z0 1 XS1843435337 Облигации иностранного эмитента Steel Funding D.A.C. от RUB, USD, EUR, CNY RUB, USD, EUR, CNY – 1; НКД предоставляется НРД; Допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торговых дней

*-значение “n” определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/20211

1 – Торги не проводятся в дату погашения облигаций.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

