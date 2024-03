Финансовые новости: Открытая позиция в сделках репо с ЦК с плавающей ставкой превысила 1 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Участниками денежного рынка Московской биржи открыты позиции в сделках репо с центральным контрагентом (ЦК) с плавающей ставкой на сумму более 1 трлн рублей. Общая открытая позиция по сделкам с ЦК на денежном рынке превысила 7 трлн рублей. Инструменты с плавающей ставкой появились на площадке в начале 2023 года и за год смогли занять значительную долю сегмента репо с ЦК, что свидетельствует о популярности и востребованности сервиса среди участников денежного рынка.

Плавающая ставка в сделках репо позволяет хеджировать риск изменения процентных ставок на рынке и способствует размещению и привлечению средств на более длительное время. Если ранее участники заключали сделки репо на один день, неделю или месяц, то сейчас средний срок таких сделок, но с плавающей ставкой составляет 112 дней.

Инструменты с плавающей ставкой привязаны к индикаторам RUSFAR (RUSFARCNY), ключевой ставке Банка России и RUONIA. Торговая система ежедневно пересчитывает проценты по сделкам, исходя из значения выбранного индикатора, что позволяет сторонам эффективнее управлять процентным доходом и рисками на длинных сроках.

Сделки с плавающей ставкой заключаются в режимах репо с ЦК, репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), междилерского репо, депозитов с ЦК и кредитов. Торги и расчеты проводятся в российских рублях и китайских юанях.

Дмитрий Даниленко, директор по развитию денежного рынка Московской биржи:

“Около года назад биржа запустила возможность заключать сделки с ЦК с плавающей ставкой. Тем самым мы создали на денежном рынке условия и инфраструктуру для роста ликвидности с длинными сроками. Плавающие ставки оказались крайне востребованы, поскольку позволяют участникам более гибко и эффективно управлять ликвидностью и процентными рисками в условиях меняющихся ставок на рынке, а также создавать для своих клиентов различные финансовые инструменты для инвестиций, привлечения средств и хеджирования. Биржа продолжит развивать сегмент плавающих ставок, исходя из потребностей участников и их клиентов”.

Более подробная информация об особенностях сделок с плавающей ставкой размещена на сайте Московской биржи.

Денежный рынок Московской биржи – один из важнейших сегментов российского финансового рынка, с помощью которого участники рынка управляют денежной ликвидностью. Организатором торгов выступает Московская биржа, клиринг и расчеты осуществляет Национальный Клиринговый Центр (НКЦ, входит в Группу “Московская Биржа”). Среднедневной совокупный объем операций на денежном рынке Московской биржи в 2023 году составил 3,3 трлн рублей.

Сделки репо с ЦК были запущены на Московской бирже в 2013 году и являются ключевым сегментом денежного рынка. Контрагентом участников является НКЦ. В перечень ценных бумаг, допущенных к сделкам репо с ЦК, входят клиринговые сертификаты участия (КСУ), акции, ОФЗ, еврооблигации, корпоративные и другие облигации.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI