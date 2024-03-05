Финансовые новости: Обновление SPECTRA 7.21

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уважаемые клиенты Срочного рынка,
В дополнение к Новости Московской Биржи для разработчиков №12, обращаем ваше внимание на то, что в версии 7.21 произойдёт изменение в составе пакетов отчётов:
- Отчеты multilegordlog_XXYY.csv, onlineregXXYY.csv перенесены из пакета FOYYYYMMDD_2.zip – “ВК – отчеты по итогам клиринга” в пакет EXCHANGEYYYYMMDD.zip – “Вечерние торговые отчеты срочного рынка “.
- Пакет FOYYYYMMDD_2.zip – подписывается представителем НКЦ. Пакет EXCHANGEггггммдд.zip будет подписываться представителем Биржи.
Полный состав изменений приведён в приложенном файле.
Дата запуска в промышленную эксплуатацию – 16.03.2024
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