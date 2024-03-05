Финансовые новости: Обновление игрового полигона Срочного рынка до версии SPECTRA 7.21

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые пользователи учебного (игрового) сервера Срочного рынка,

Доводим до вашего сведения, что полигон был обновлён на версию 7.21.

Полный состав изменений приведён в приложенном файле.

Дистрибутивы, схемы и документация доступны по ссылкам:

http://ftp.moex.com/pub/Terminals/Spectra/Test/

http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/CGate/test/



Обращаем ваше особое внимание на то, что состав пакетов отчётов изменился:

Отчеты multilegordlog_XXYY.csv, onlineregXXYY.csv перенесены из пакета FOYYYYMMDD_2.zip – “ВК – отчеты по итогам клиринга” в пакет EXCHANGEYYYYMMDD.zip – “Вечерние торговые отчеты срочного рынка “.



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