Финансовые новости: Московская биржа подвела итоги торгов в феврале 2024 года

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2024 года достиг 111,4 трлн рублей (83,6 трлн рублей в феврале 2023 года).

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке в феврале составил 3,9 трлн рублей (2,5 трлн рублей в феврале 2023 года). Здесь и далее – без учета однодневных облигаций.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями превысил 2,2 трлн рублей (1,1 трлн рублей в феврале 2023 года). Среднедневной объем торгов – 111,4 млрд рублей (55,7 млрд рублей в феврале 2023 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,6 трлн рублей (1,4 трлн рублей в феврале 2023 года). Среднедневной объем торгов – 82,3 млрд рублей (75,2 млрд рублей в феврале 2023 года).

В феврале на фондовом рынке Московской биржи размещено 70 облигационных займов на общую сумму 3,2 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 2,4 трлн рублей.

Срочный рынок

Объем торгов на срочном рынке составил 6,7 трлн рублей (4,3 трлн рублей в феврале 2023 года). Среднедневной объем торгов составил 333,4 млрд рублей (228,7 млрд рублей в феврале 2023 года).

Валютный рынок

Объем торгов на валютном рынке составил 27,7 трлн рублей (19,4 трлн рублей в феврале 2023 года). Объем торгов инструментами спот достиг 10,2 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов составил 17,5 трлн рублей.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,4 трлн рублей по сравнению с 1,0 трлн рублей в феврале 2023 года.

Денежный рынок

Объем торгов на денежном рынке достиг 70,7 трлн рублей (56,8 трлн рублей в феврале 2023 года), среднедневной объем операций – 3,5 трлн рублей (3,0 трлн рублей в феврале 2023 года).

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 36,8 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 25,3 трлн рублей.

Рынок драгоценных металлов

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 61,0 млрд рублей (12,9 млрд рублей в феврале 2023 года), в том числе объем торгов золотом – 60,6 млрд рублей (10,3 т), серебром – 0,4 млрд рублей (5,6 т).



