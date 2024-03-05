Финансовые новости: Дополнительные условия проведения торгов облигациями иностранного эмитента EuroChem Finance DAC с 05 марта 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Участникам торгов
В соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС” (ПАО Московская Биржа), утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13), установлено, что с 05 марта 2024 года с 16:28 по мск при подаче заявок и заключении сделок с Гарантированными облигациями со ставкой 5,50% и сроком погашения в 2024 году EuroChem Finance DAC (торговый код – XS1961080501) нет допустимых кодов расчетов.
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