Финансовые новости: Дополнительные условия проведения торгов облигациями иностранного эмитента EuroChem Finance DAC с 05 марта 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Участникам торгов

В соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС” (ПАО Московская Биржа), утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13), установлено, что с 05 марта 2024 года с 16:28 по мск при подаче заявок и заключении сделок с Гарантированными облигациями со ставкой 5,50% и сроком погашения в 2024 году EuroChem Finance DAC (торговый код – XS1961080501) нет допустимых кодов расчетов.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI