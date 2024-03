Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Веб-сервис позволяет автоматизировать получение актуальной информации об участниках финансового рынка, в том числе наличии права (лицензии) на осуществление деятельности на финансовом рынке, а также о подразделениях кредитных организаций.

Сведения могут быть получены по регистрационным данным участника рынка, типу/виду деятельности, субъекту Российской Федерации, наличию права (лицензии) на конкретную дату и за период времени. В результате автоматизированной обработки запроса веб-сервис предоставляет информацию, аналогичную публикуемой в сервисе «Проверить участника финансового рынка». Фото на превью: LookerStudio / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI