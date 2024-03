Финансовые новости: Акционеры Московской биржи на годовом собрании 25 апреля рассмотрят вопрос о выплате дивидендов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

5 марта 2024 года Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал годовому Общему собранию акционеров (ГОСА) утвердить выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 17,35 рубля на одну акцию.

На выплату дивидендов рекомендуется направить 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2023 год. Согласно обновленной дивидендной политике, принятой осенью 2023 года, минимальный уровень дивидендных выплат по итогам года составляет 50% от чистой прибыли Группы по МСФО.

ГОСА состоится 25 апреля 2024 года в форме заочного голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, – 2 апреля 2024 года.

На годовом собрании будет утвержден годовой отчет, принято решение о распределении прибыли по итогам 2023 года, в том числе по выплате дивидендов, избран новый состав Наблюдательного совета, а также будут рассмотрены иные вопросы.

Наблюдательный совет также включил кандидатов в список для голосования на годовом собрании по выборам нового состава Наблюдательного совета.

Акционеры Московской биржи (физические и юридические лица) смогут принять участие в годовом собрании путем заполнения электронной формы бюллетеней для голосования с помощью платформы E-voting, сервиса регистратора “СТАТУС онлайн. Кабинет акционера” или направления бюллетеня в бумажной форме по почте.

Для участия в ГОСА акционеру – физическому лицу достаточно иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг или получить разовые логин и пароль у регистратора – АО “СТАТУС”.

Акционерами Московской биржи являются порядка 500 тысяч физических и около двух тысяч юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 64%.

С повесткой и материалами собрания можно будет ознакомиться на сайте Московской биржи в срок не позднее чем за 30 дней до проведения собрания.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com

