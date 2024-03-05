Студенты Политеха — победители, призёры и спортивные комментаторы Игр Будущего

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Соревнования в формате фиджитал объединили классический спорт, киберспорт, науку и технологии. Представители Политеха стали участниками спортивной и образовательной программ.
Сборная «Чёрные Медведи — Политех» по VR ритм-симулятору участвовала в соревнованиях по Beat Saber с призовым фондом 50 000 долларов. В составе команды — Виктория Алейникова (ИПМЭиТ), Илья Болохов (ИКНК) и Леон Хабиби (ИММиТ). Капитан и тренер команды Михаил Степанюк (ИКНК) в финале Игр Будущего занял 3 место среди 16 сильнейших спортсменов и выиграл 6 000 долларов призовых!
На пресс-конференции в ТАСС Михаил поделился впечатлениями:
Что такое VR ритм-симулятор? Это игрушка под названием Beat Saber, где нужно было под ритм музыки рубить кубики соответствующих цветов — синего и красного. На эту дисциплину приехало практически всё сообщество русскоязычного битсэйбера! Мы знакомы не один год, давно следим за достижениями друг друга. Поэтому обрадовались, когда узнали про Игры Будущего, где можно встретиться.
Сборная университета по мини-гольфу участвовала в финале соревнований по фиджитал мини-гольфу «Путь Чемпиона Гольф!», который состоялся в рамках демо-программы Игр Будущего. В соревнованиях выступили студенты ИММиТ Анастасия Максимова, Алексей Жарый и Полина Кухта, а также Анастасия Калашникова из ИПМЭиТ. Тренер Ярослав Нортенко. В финале дивизиона «Вызов» первое место заняли обе Анастасии — Калашникова и Максимова. Успех политехников внёс весомый вклад во второе общекомандное место в этой дисциплине сборной Санкт-Петербурга.
Владислав Лунёв (ИПМЭиТ) и Александр Виноградов (ИКНК) приняли участие в Играх Будущего по квоте в образовательной программе как сильнейшие выпускники курса повышения квалификации Института физической культуры, спорта и туризма СПбПУ «Комментатор спортивно-массовых событий в фиджитал- спорте». В качестве фиджитал-комментаторов наши студенты провели четыре эфира на Играх Будущего в дисциплинах «CS2+Лазертаг» и «Битва роботов» на Матч ТВ, включая два финала.
Также Владислав и Александр побывали на лекции спортивного директора Игр Будущего Владислава Ершова и прониклись атмосферой Деревни Универсиады, общаясь с участниками образовательной программы. Им даже удалось записать короткое интервью с популярными стримерами и игроками LoveKazan, занявшими четвёртое место в дисциплине CS2+Лазертаг.
Кроме нас, об участии спортсменов Политеха в Играх Будущего сообщили:
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