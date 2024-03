Студенты Политеха — победители, призёры и спортивные комментаторы Игр Будущего

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Соревнования в формате фиджитал объединили классический спорт, киберспорт, науку и технологии. Представители Политеха стали участниками спортивной и образовательной программ.

Сборная «Чёрные Медведи — Политех» по VR ритм-симулятору участвовала в соревнованиях по Beat Saber с призовым фондом 50 000 долларов. В составе команды — Виктория Алейникова (ИПМЭиТ), Илья Болохов (ИКНК) и Леон Хабиби (ИММиТ). Капитан и тренер команды Михаил Степанюк (ИКНК) в финале Игр Будущего занял 3 место среди 16 сильнейших спортсменов и выиграл 6 000 долларов призовых!

На пресс-конференции в ТАСС Михаил поделился впечатлениями: Что такое VR ритм-симулятор? Это игрушка под названием Beat Saber, где нужно было под ритм музыки рубить кубики соответствующих цветов — синего и красного. На эту дисциплину приехало практически всё сообщество русскоязычного битсэйбера! Мы знакомы не один год, давно следим за достижениями друг друга. Поэтому обрадовались, когда узнали про Игры Будущего, где можно встретиться .

Сборная университета по мини-гольфу участвовала в финале соревнований по фиджитал мини-гольфу «Путь Чемпиона Гольф!», который состоялся в рамках демо-программы Игр Будущего. В соревнованиях выступили студенты ИММиТ Анастасия Максимова, Алексей Жарый и Полина Кухта, а также Анастасия Калашникова из ИПМЭиТ. Тренер Ярослав Нортенко. В финале дивизиона «Вызов» первое место заняли обе Анастасии — Калашникова и Максимова. Успех политехников внёс весомый вклад во второе общекомандное место в этой дисциплине сборной Санкт-Петербурга.

Владислав Лунёв (ИПМЭиТ) и Александр Виноградов (ИКНК) приняли участие в Играх Будущего по квоте в образовательной программе как сильнейшие выпускники курса повышения квалификации Института физической культуры, спорта и туризма СПбПУ «Комментатор спортивно-массовых событий в фиджитал- спорте». В качестве фиджитал-комментаторов наши студенты провели четыре эфира на Играх Будущего в дисциплинах «CS2+Лазертаг» и «Битва роботов» на Матч ТВ, включая два финала.

Также Владислав и Александр побывали на лекции спортивного директора Игр Будущего Владислава Ершова и прониклись атмосферой Деревни Универсиады, общаясь с участниками образовательной программы. Им даже удалось записать короткое интервью с популярными стримерами и игроками LoveKazan, занявшими четвёртое место в дисциплине CS2+Лазертаг.

