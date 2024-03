Совет ЕЭК продлил на 2 года нулевые пошлины на ввоз компонентов для производства оптоволокна

Source: MIL-OSI Russian Language News

?чередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии прошло в очном формате в штаб-квартире Комиссии в Москве. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук. Минэкономразвития России представлял заместитель Министра Дмитрий Вольвач.

В ходе заседания Совета ЕЭК было поддержано предложение российской стороны о продлении нулевых ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на два года в отношении компонентов для производства оптического волокна: смолы эпоксидные, полиуретаны в первичных формах и прутки из оптического стекла.

«Сегодняшнее решение позволит снизить себестоимость производимой продукции и будет способствовать повышению ее конкурентоспособности на внутреннем рынке» – прокомментировал заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач.

В ходе заседания вице-премьеры государств-членов ЕАЭС единогласно приняли пакет изменений в право Союза в сфере конкуренции, направленных на совершенствование существующих процедур. Так, согласно внесенным изменениям:

заявления о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках теперь могут подаваться в Комиссию на любом государственном языке страны Союза с обязательным переводом на русский язык. Также упрощена процедура заверения такого перевода.

включено дополнительное основание прекращения расследования, а именно, наличие вступившего в законную силу решения Коллегии Комиссии по делу о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках в отношении тех же лиц, по тому же основанию и предмету.

Также Члены Совета ЕЭК рассмотрели вопросы дальнейшего развития взаимной торговли семенной продукцией, осуществления согласованной промышленной политики в ЕАЭС, а также совершенствования технического регулирования.

Следующее заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится в конце марта-начале апреля.

