Политех подписал соглашение о сотрудничестве с Центром консалтинговых проектов

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялась встреча представителей вуза и бизнеса, во время которой участники договорились о сотрудничестве.

Практикоориентированное обучение — один из приоритетов высшего образования в Политехе. Для совместного развития кадрового, научно-образовательного и инновационного потенциалов университета и Центра консалтинговых проектов в Политехе подписали соглашение о сотрудничестве. Проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова и заместитель директора по развитию бизнеса Центра консалтинговых проектов Мария Уварова открыли новые возможности для обеих сторон.

Соглашение о сотрудничестве закладывает основы для возможного развития проектов в области совместных образовательных продуктов, мастер-классов и конференций. Благодаря сегодняшней встрече вуз и компания-партнёр могут совместно разрабатывать и внедрять высокотехнологичную инновационную продукцию, проводить научные исследования и мероприятия, вести двустороннюю подготовку квалифицированных кадров для отрасли, что несомненно важно для практикоориентированного обучения в Политехе , — подчеркнула Людмила Владимировна.

Центр консалтинговых проектов ведёт разработку и внедрение на платформе «1С: Предприятие 8», занимается аудитом информационных систем, автоматизацией процессов на предприятиях, настройкой и интеграцией продуктов 1С, имеет опыт создания сайтов и порталов с применением решений «1С-Битрикс» и обслуживания баз данных на PostgreSQL, решает вопросы по сопровождению технической инфраструктуры и оптимизации работы программ «1С».

На встрече также присутствовали директор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владимир Щепинин и директор Высшей школы бизнес-инжиниринга Игорь Ильин.

Участие работодателей в образовательном процессе, привлечение их в качестве экспертов в научных публикациях открывает потенциал для расширения сотрудничества. Мы заинтересованы в совместной с Центром консалтинговых проектов работе и готовы обмениваться актуальной информацией по методологическим и техническим вопросам , — отметил Владимир Энгелевич.

У студентов появились дополнительные возможности для выполнения практических, проектных, курсовых, выпускных и диссертационных работ, а также для стажировок и прохождения ознакомительных, производственных или преддипломных практик.

На практике студенты приобретут необходимые профессиональные навыки в соответствии с программой и их интересами. Ребята будут реально вовлечены в нашу производственную деятельность и даже смогут дополнительно получать стипендию от компании , — рассказала представитель Центра консалтинговых проектов Татьяна Мустафина.

ВШБИ стремится укреплять творческие партнёрские связи между академическим сообществом и представителями бизнеса, что несомненно важно для практикоориентированного обучения в вузе. У многих студентов на первом месте стоит учёба, но гарантии трудоустройства также очень важны. Однако отсутствие практического опыта лишает даже самых талантливых выпускников шанса найти действительно желаемую работу по специальности. Мы своим студентам всегда стараемся дать реальную возможность приобрести столь ценный практический опыт работы в IT-компаниях непосредственно в процессе учёбы, без ущерба занятиям. Соглашение о сотрудничество расширяет наши возможности и усиливает практикоориентированный характер подготовки специалистов по направлению «Бизнес-информатика» , — поделился Игорь Ильин.

Участники встречи договорились совместно укреплять деловые отношения по всем линиям сотрудничества и выявлять возможности реализации совместных проектов в научной, образовательной и инновационной сферах.

