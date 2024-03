Нефтяники «Роснефти» из ХМАО-Югры делятся секретами мастерства на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Уникальные экспонаты пополнили экспозицию «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Нефтяники и геологи в рамках Дней Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предлагают посетителям павильона Компании не только рассмотреть в деталях, но и потрогать руками настоящее буровое оборудование, а также фрагменты породы из недр земли.

ХМАО-Югра – основной нефтегазоносный район России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Доля «Роснефти» в нефтедобыче региона составляет 40%. Разработку и эксплуатацию нефтяных месторождений в округе ведут «РН-Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «РН-Няганьнефтегаз» и «Конданефть».

Тематические Дни Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стартовали в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» во вторник, 5 марта, и продлятся по 10 марта. До конца недели посетители экспозиции могут познакомиться с производственными и социальными достижениями предприятий Компании в регионе и увидеть яркую культурно-развлекательную программу.

Экспозиция под названием «Потрогай профессию» в павильоне «Роснефти» позволяет сравнить два бура: новый и после проходки скважины, увидеть, какие следы остались на сверхпрочном металле, который пробивал путь к залежам нефти.

Также посетители могут увидеть образцы керна – пород, отобранных при бурении. В том числе содержащие нефть или, как их называют профессионалы – нефтенсыщенные. На экспозиции установлены компоненты оснастки для гидроразрыва пласта и образцы проппанта – маленькие шарики, которые удерживают раскрытыми трещины, образовавшиеся в породе после гидроразрыва, и, тем самым, дают возможность нефти попадать в скважину.

Ежедневно посетителей павильона «Роснефть» рамках Дней ХМАО ждет насыщенная программа образовательных и развлекательных мероприятий.

Лекция «Почувствуй себя геологом» в научно-познавательном формате разъясняет строение нефтяного месторождения, рассказывает об основных методах поиска полезных ископаемых, объясняет, из чего состоят и как формировались нефтеносные пласты. Посетители выставки также смогут поучаствовать в увлекательных экспериментах и попробовать себя в роли геологов.

Работы югорских фотографов продемонстрируют неповторимую природу Югры, гармонично соседствующую с объектами нефтепромысла.

Гости павильона «Роснефти» могут познакомиться с историей открытия нефтегазовых месторождений в Югре и современными технологиями разработки месторождений. Представители Компании расскажут, в чем уникальность крупнейшего в России Самотлорского нефтяного месторождения и с какими трудностями столкнулись первопроходцы в далеком 1965 году.

В павильоне также проходят выступления артистов с музыкальными номерами в жанре устного народного творчества – «Однажды долгой зимней ночью» семейной династии манси. Кроме того, гости могут принять участие в мастер-классах по созданию народной игрушки, викторинах о самобытных традициях КМНС и выиграть призы.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое. Об основных событиях Дней ХМАО – Югры и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

5 марта 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI