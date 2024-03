Магистрант НГУ разработал интернет-платформу по поиску работы по специальности для студентов и выпускников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Интернет-платформу NSUJobs.ru по поиску работы для студентов и выпускников Новосибирского госуниверситета создал студент 2 курса магистратуры Экономического факультета Новосибирского госуниверситета Лев Лобов. Бета-версия сервиса была запущена в начале текущего года, в полноценном режиме он заработал месяц назад, но уже преодолел отметку в 700 активных пользователей. Проект реализован при информационной поддержке Центра развития карьеры и Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ.

Отличие платформы NSUJobs.ru от других сайтов, размещающих вакансии, заключается в том, что она является специализированной. Доступ к вакансиям имеют только студенты и выпускники НГУ, а работодатели являются индустриальными партнерами НГУ или сотрудничают с вузом в сфере научных и высокотехнологичных разработок. Среди них такие известные компании, как 2ГИС, Леруа Мерлен, МТС, Билайн, Совкомбанк, Сбер, Тинькофф и другие. Также вакансии предлагают и инновационные компании из Академгородка. Свои вакансии на новой платформе разместили уже более 30 организаций.

— Мы получаем отличную обратную связь от работодателей, студентов и выпускников нашего университета. Сейчас на нашей платформе зарегистрировано около 700 пользователей, посещаемость за прошедший месяц составила более тысячи человек. И это при том, что рабочая версия платформы запущена чуть больше месяца назад! Нас такая статистика полностью устраивает. Я очень рад, что мы действительно помогаем с трудоустройством студентам и выпускникам нашего университета, и благодаря нашему сервису они получают возможность работать по специальности и профессионально реализовываться в своей сфере деятельности, — рассказал руководитель платформы Лев Лобов.

Для того чтобы попасть на ресурс NSUJobs.ru и ознакомиться с размещенными на нем вакансиями, студенту или выпускнику НГУ достаточно пройти авторизацию с помощью электронной почты с доменом nsu.ru, затем заполнить анкету, в которой были бы отражены профессиональные знания и навыки, имеющееся образование, наличие или отсутствие опыта работы по специальности, ожидания от работодателя, контактные данные для обратной связи. Сделать это смогут даже те, кто получил диплом об окончании НГУ несколько лет назад, поскольку личный аккаунт в университете сохраняется за выпускником. После авторизации у посетителей NSUJobs.ru появляется возможность просматривать размещенные вакансии, откликаться на них и общаться с работодателем в чатах.

— В первую очередь мы делаем упор на качество вакансий, размещенных на нашей платформе. Упор делается на те рабочие места, где студенты и выпускники уже сейчас могут применить свои знания и навыки, и далее профессионально развиваться в том направлении, которое осваивали в НГУ. Мы выбрали себе миссию — помочь каждому студенту и выпускнику реализовать свой профессиональный потенциал. В отличие от существующих платформ, как, например, HeadHunter, «Зарплата.ру» или других, деятельность которых связана с поиском и подбором вакансий для студентов и выпускников, NSUJobs.ru при привлечении вакансий ориентируется на нелинейный персонал. Поэтому вакансий курьеров, разнорабочих, кассиров вы на этом ресурсе не увидите. Еще одно наше конкурентное преимущество перед другими сервисами, которые помогают студентам найти работу, в том, что мы предлагаем вакансии непосредственно от работодателей, с каждым из которых можно напрямую связаться и получить ответы на все интересующие вопросы, — пояснил Лев Лобов.

Интерфейс платформы понятен и прост в пользовании. Здесь без труда можно найти вакансии, отвечающие самым важным критериям: график работы (полный или неполный рабочий день), форма трудоустройства (в офисе и в удаленном формате), стажировки, волонтерство и др. В большинстве вакансий от соискателя не требуется опыта работы.

Сейчас команда платформы NSUJobs.ru стремится увеличить в свой базе работодателей количество компаний Академгородка, занимающихся наукоемкой и инновационной деятельностью. Их цель — помочь найти перспективную и интересную работу для студентов, которые желают заниматься исследовательской деятельностью и научной работой в сфере естественных наук. Лев Лобов отмечает, что первые работодатели, которых привлекли к размещению вакансий на NSUJobs.ru, были заинтересованы в представителях гуманитарных наук. Им требовались юристы, экономисты, проджект-менеджеры. Из представителей точных наук востребованными оказались программисты. Теперь же к инициаторам проекта стали обращаться компании, которые занимаются инновационными разработками, связанными с электроникой, биологией и химией.

В планах разработчиков сервиса NSUJobs.ru — сделать его платформой карьерного развития для студентов и выпускников университетов по всей России. Для этого необходимо настроить верификацию таким образом, чтобы студенты других университетов могли авторизоваться на платформе посредством своих вузовских аккаунтов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI