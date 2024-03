Как стать успешным и сохранить благополучие: в Вышке рассказали о технологиях укрепления человека

Source: MIL-OSI Russian Language News

Современный мир предоставляет множество возможностей для развития и самосовершенствования личности, в том числе через повышение качества образования, условий труда, применение цифровых технологий. Успешность современного человека во многом определяется умением самостоятельно использовать этот инструментарий. Однако далеко не всегда люди знают о наличии таких возможностей и не всегда мотивированы их применять.

Команда стратегического проекта «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире» (реализуется в рамках программы «Приоритет-2030») провела исследование имеющегося инструментария и отношения взрослого населения к технологиям укрепления человека. Результаты своего исследования ученые представили на семинаре «Как стать успешным в быстро меняющемся мире и сохранить благополучие: обзор современных решений».

Технологии укрепления человека

Как показало исследование, более 50% населения позитивно относится к технологическому прогрессу, 33,6% испытывают положительные эмоции в связи с развитием технологий укрепления.

«Для нас было очень важно собрать эмпирическую базу, которая бы отвечала на три базовых вопроса: какие технологии появляются в сферах жизни человека, каковы масштабы использования разных типов технологий, каковы субъективные оценки причин использования или неиспользования этих технологий и полученный эффект», — подчеркивает директор Института образования, старший научный сотрудник Международной лаборатории оценки практик и инноваций в образовании, и.о. научного руководителя стратегического проекта Евгений Терентьев.

Эмпирическое исследование включало два этапа опросов взрослого городского населения, отобранного на основании репрезентативной выборки: первый — для оценки масштабов осведомленности о технологиях и их использования разными категориями населения, второй — для выявления рисков имеющегося инструментария и барьеров его использования.

Первый этап проходил осенью 2023 года: у респондентов брали полуформализованные интервью с использованием планшетов. Были выбраны четыре области для анализа: физическое здоровье, психическое здоровье, образование и рынок труда, социальные связи и технологии, которые способствуют усилению развития социального капитала. Второй этап проходил посредством онлайн-опроса.

Его целью стало выделение рисков и барьеров использования возможностей совершенствования личности. В обеих выборках 45% опрошенных — мужчины, 55% — женщины.

Елена Селезнева, фото: Даниил Прокофьев / Высшая школа экономики

Говоря об исследовании восприятия технологий укрепления человека, старший научный сотрудник Центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Селезнева отмечает: «Наша часть работы состояла в том, чтобы проанализировать общее отношение населения к технологиям, а также посмотреть, насколько различаются взгляды групп людей на различные технологии. Первое, что нужно отметить, — у нас получились достаточно позитивные результаты».

Для анализа было выделено три группы технологий: расширение возможностей (усиление зрения, слуха, физической силы, когнитивных способностей), избавление от проблем (коррекция эмоционального состояния, генетических дефектов), продление жизни (разработки биогеронтологии).

Вот некоторые выводы исследования:

— женщины больше воодушевлены технологиями, которые решают проблемы и возникающие у человека дефициты;

— молодежь больше интересуется расширением возможностей, а старшее поколение — продлением жизни;

— больший интерес к технологиям проявляют граждане с более высоким уровнем образования и доходов.

Причины негативных оценок технологий укрепления у некоторых групп заключаются в эмоциональных страхах, а также в дефиците информации и, как следствие, опасениях из-за малоизученности технологий.

Физическое и психологическое здоровье

Один из аспектов исследования касался отношения населения к технологиям поддержки и укрепления физического здоровья. Доцент департамента электронной инженерии Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ Илья Иванов подчеркивает: «Мы старались рассматривать тот инструментарий, который, с одной стороны, уже распространен, а с другой стороны, имеет интересные новинки, устройства».

В ходе первой волны опроса респонденты выделяли популярные гаджеты, связанные с измерением показателей сердцебиения и пульса, артериального давления, а также еще более современные интеллектуальные вещи — одежду и обувь с датчиками биологических параметров, бионические протезы, экзоскелеты.

Набор второй волны опросов обобщил часть технологий из предыдущего опроса, при этом добавив новые устройства, предназначенные для оценки психоэмоционального состояния и самостоятельного контроля зрения. С точки зрения распространенности в лидеры вышла первая группа.

Как показало исследование, устройства для измерения давления и сердцебиения используются повсеместно. При этом гаджеты, предназначенные для измерения физической активности (параметры ходьбы, бега), преимущественно привлекают молодое поколение и людей, ведущих активный образ жизни.

Участники онлайн-опроса особое внимание уделили оценке психоэмоционального состояния. Соответствующие технологии вызывают больший интерес у людей в связи с их новизной.

Фото: Даниил Прокофьев / Высшая школа экономики

Руководитель департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ Мария Чумакова представила такой аспект исследования, как «Технологии поддержки и укрепления психологического благополучия личности». Сюда входят четыре группы инструментов поддержки ментального здоровья и саморазвития:

— психологические курсы, консультации, бизнес-тренинги;

— мотивационные тренинги, марафоны;

— онлайн-решения психологической помощи и тренировки;

— фармакология для регуляции психики.

«Если говорить про осведомленность, то результат оказался достаточно интересный: более половины опрошенных либо слышали о технологиях укрепления, либо знают о них в деталях. Это говорит о том, что на сегодняшний день уже достигнуто достаточно широкое распространение информации в целом о том, что психологическое здоровье можно и полезно поддерживать», — подчеркивает эксперт.

Исследователи также установили, что женщины имеют больший опыт использования технологий поддержки индивидуального психологического благополучия по сравнению с мужчинами, а среди мужчин чаще встречаются те, кто вообще не знаком с данными технологиями. Особенно ярко этот эффект наблюдается в части приема фармакологических препаратов, направленных на регуляцию психической деятельности.

Интересно, что нефармакологические технологии поддержки психологического здоровья чаще используют более молодые респонденты, а фармакологические препараты — более возрастные. Люди в возрасте 18–29 лет высокоинформированы о возможности использования препаратов, но при этом имеют наименьший опыт их применения. Возможно, это связано с развитием глобального тренда на отказ от исключительно фармакологической регуляции психической деятельности, о котором молодежь оказывается осведомлена в большей степени, предполагают исследователи.

Образовательные технологии

Результаты исследования по направлению «Образовательные технологии для совершенствования личности» представил директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

Чаще всего участники опроса пользуются онлайн-платформами для образования детей, реже — коммерческими платформами с онлайн-курсами, хотя последние являются самым известным цифровым решением для образования и саморазвития.

Иван Груздев (справа), фото: Даниил Прокофьев / Высшая школа экономики

Платформы с онлайн-курсами от коммерческих производителей используют только 13,4% опрошенных, а 38,3% вообще о них не слышали.

Онлайн-курсы от университетов уступают в частоте использования частным платформам (11,3 против 13,4%), при этом о них знают больше людей, чем о коммерческих образовательных проектах. Таким образом, это одновременно самое известное онлайн-решение и наименее используемое.

В целом эксперты отмечают, что распространенность цифровых платформ выше:

— в больших городах в сравнении с малыми населенными пунктами;

— среди образованных респондентов;

— среди более молодых возрастных когорт.

В этом смысле требуются общие меры по сокращению цифрового неравенства, которые были бы направлены на повышение доступности онлайн-решений в образовании. Также важно повышать информированность граждан о доступности таких решений, подчеркивают исследователи.

Укрепление социальных связей

Четвертый важный аспект исследования — «Технологии поддержки и укрепления социальных связей». Старший научный сотрудник Центра стратификационных исследований Института социальной политики Василий Аникин выделил здесь четыре важных аспекта:

— социальные сети;

— нетворкинг/самообразование;

— волонтерство/знакомства;

— планирование/краудсорсинг.

По словам Аникина, исследование позволило сделать следующие выводы.

— Российскими платформами в большей степени удовлетворены респонденты старшего поколения (35–44 / 45–54 лет): 85% опрошенных этой возрастной категории оценили их позитивно. Молодежь отдает предпочтение скорее зарубежным аналогам (об этом заявили 84% опрошенных в возрасте 18–24 лет).

— Практики волонтерства не очень широко распространены среди россиян: об участии в них говорят только 9% опрошенных. При этом в волонтерство вовлечено более четверти (25,8%) молодежи.

— Россияне — не очень активные пользователи сервисов и инструментов планирования ресурсов, куда входит работа с календарями, планировщиками задач (пользуются 14,3% респондентов), а также проекты краудсорсинга (используют лишь 6%).

Юлия Корешникова, фото: Даниил Прокофьев / Высшая школа экономики

«С повышением уровня агентности (способности человека к действию, готовности выступать в качестве самостоятельного агента и делать осознанный и свободный выбор. — Ред.) возрастает позитивный настрой населения по отношению к восприятию технологий», — отмечает старший научный сотрудник Института образования, административный руководитель стратегического проекта Юлия Корешникова.

Исследование показало, что женщины (52%) проявляют инициативу в одной и более сферах больше, чем мужчины (48%). При этом мужчины начинают проявлять инициативу раньше, в возрасте 25–34 лет, у женщин соответствующая активность проявляется в 35–44 года. Для инициативных мужчин также характерно наличие в семье пяти и более человек, только если мужчина не проживает одни. Процент инициативных женщин увеличивается по мере роста количества членов семьи до 4 человек, а дальше уже снижается.

Павел Сорокин, фото: Даниил Прокофьев / Высшая школа экономики

«Технологии всегда меняли социальную структуру, меняли то, как работает экономика, как люди взаимодействуют между собой. Технологии нужны не только для того, чтобы люди были более здоровыми, а для того, что нужно в условиях текущего кризиса», — подчеркивает ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований человеческого потенциала и образования взрослых Центра развития навыков и профессионального образования Института образования НИУ ВШЭ Павел Сорокин.

Среди результатов исследования он выделил следующие.

— Лица, которые используют и российские, и зарубежные социальные сети, наиболее активны в волонтерстве и некоммерческих организациях.

— Современные социальные сети включают алгоритмы, которые подсказывают людям, где тот друг, где тот партнер, та команда, с которой ты работаешь, и что вы можете сделать вместе.

— Трекеры учета и планирования рабочего времени имеют наибольшую востребованность среди нуждающихся в самоорганизации людей, например среди предпринимателей.

— Технологии для бизнеса нужны тем, у кого есть потребность в технологической поддержке организации своего труда: помещение человека в технологическую среду, дающую возможности, приводит к тому, что люди действуют в ней эффективнее.

— Лица с высшим образованием и те, у кого родители имеют высшее образование, активнее остальных, быстрее знакомятся с инструментами укрепления и их используют.

На основании данных, полученных в ходе исследования, был сформирован пул рекомендаций по стимулированию населения к использованию технологий, а также подготовлены рекомендации по развитию российского рынка инструментов укрепления человека, включая определение наиболее перспективных ниш для новых разработок.

Подробнее с данными исследования и рекомендациями можно ознакомиться на сайте проекта.

Смотреть видеоролик о семинаре.

