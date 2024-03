Информационно-библиотечный комплекс Политеха представил выставку к юбилею вуза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Информационно-библиотечный комплекс СПбПУ (ИБК) подготовил виртуальную и книжную выставку, посвящённую 125-летию Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В основу легли труды историков, мысли и дела современников вуза, сохранённые в записках, пометках, стихах и песнях, а также запечатлённые в фотографиях мгновения жизни.

Выставка «История СПбПУ: факты, воспоминания, официальные документы» содержит уникальные материалы из библиотечного фонда, многие из которых публикуются впервые. Факты, даты, сведения, официальные документы, легенды и воспоминания рассказывают о создании Санкт-Петербургского политехникума, открытии и первых годах работы института, кассе взаимопомощи студентов, а также о переменах в начале XX века и жизни института в советское время.

Этой выставкой сотрудники ИБК СПбПУ отдают дань уважения тем, кто основал в Российской империи научный город, создал студенческое братство, сформировал традиции и устои, дал «научный заряд» будущим гениальным открытиям.

В эти дни каждый из нас хочет преподнести свой подарок, отблагодарить альма-матер за успехи и достижения, за тот особый вкус к жизни, который побуждает мечтать, достигать невозможного, идти к цели, создавая настоящее и выстраивая будущее, — записывать нашу историю Политеха , — считают в информационно-библиотечном комплексе.

Выставку можно посмотреть по ссылке . Также есть возможность заказать оригиналы документов из фондов ИБК для ознакомления дистанционным образом на библиотечном портале Политеха.

