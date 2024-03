«Инженер-политехник меняет мир с заботой о людях»: третий день Политеха на ВФМ-2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Сириусе продолжается Всемирный фестиваль молодёжи. Более 20 тысяч человек из 190 стран мира проводят эти дни на берегу Чёрного моря, посещают мастер-классы и открытые лекции, участвуют в культурных мероприятиях, знакомятся и заводят друзей по всему миру. Петербургский Политех — партнёр фестиваля. Спикеры университета участвуют в деловой программе, в зале СПбПУ проходят мероприятия, знакомящие молодых людей из разных стран с передовыми инженерными разработками и образовательным потенциалом вуза.

4 марта в пространстве Политеха, в зале «Капица», прошла игра «Инженерный фьюжн». Ребята разделились на команды и соревновались, решая задачи и отвечая на вопросы. Это познавательное интерактивное мероприятие на тему инженерии и инженерного образования с элементами командной игры, виртуальной и дополненной реальности. Сотрудники университета подготовили увлекательный квест для молодых людей, во время которого не только обсудили важнейшие вопросы современной науки и техники, дистанционного образования и изменения климата, но и познакомили участников с лучшими разработками и исследованиями Политеха, сделанными за всю его историю. Мероприятие организовала команда международных служб вуза при помощи активистом Интерклуба. Игра началась с викторины и мотивирующего выступления и. о. проректора по перспективным проектам СПбПУ Марии Врублевской.

Инженер — это тот, кто меняет мир, каждый день делая его лучше. Инженер-политехник меняет мир быстро, без вреда окружающей среде и с любовью к людям. Инженерное дело — удивительное, оно открыто любому человеку. Неважно, сколько вам лет, откуда вы, чем вы раньше занимались. Политех — это площадка для творчества, где всё в ваших руках. В Политехе растут выдающиеся космические инженеры, робототехники, микроэлектронщики, айтишники, проектировщики машин, строители, специалисты в аддитивных технологиях и цифровом моделировании. «Инженерный фьюжн» поможет вам лучше понять, насколько важна роль инженеров в современном мире и какие возможности открываются перед теми, кто выбирает эту профессию , — сказала Мария Врублевская.

Об уникальных компетенциях Политеха в реализации программ дистанционного образования рассказал начальник отдела разработки электронных ресурсов Тимур Хлудеев. СПбПУ развивает дистанционные образовательные технологии уже больше 15 лет, за это время создано более 150 курсов. Многие из них переведены на иностранный язык и размещены на зарубежных платформах. За этот год число слушателей превысило отметку в 2 миллиона человек.

Центр открытого образования Политеха идёт в ногу со временем и не только создаёт классические онлайн-курсы, но и развивает направление тренажёров в виртуальной реальности. Это позволяет слушателем лучше усвоить пройденный материал и своими глазами увидеть уникальные инженерные сооружения. Во время квеста мы с моей коллегой Татьяной Житниковой из Высшей школы техносферной безопасности давали участникам задания для выполнения в виртуальной реальности , — рассказал Тимур Хлудеев.

Стенд с VR-очками работает на площадке Политеха на протяжении всего фестиваля.

О глобальных вызовах, решением которых занимаются современные инженеры, рассказал ведущий «Инженерного фьюжна», и. о. директора научно-образовательного центра «Нанотехнологии и покрытия» Александр Семенча. Он предложил студентам на практике узнать, как измерять уровень углекислого газа. Для этого участникам квеста предложили провести опыт с закрытой банкой и горящей свечой, которая гаснет после закрытия крышки и прекращения подачи воздуха. А для измерения уровня углекислого газа ребята воспользовались портативным газоанализатором. Компактный прибор разработали в Политехе при поддержке программы «Приоритет-2030».

Политех занимает лидирующие позиции в области инженерного образования. Основная цель нашего мероприятия не только в презентации наших компетенций, но и в целом в привлечении внимания к инженерному образованию. Думаю, что мы с этим справились: зал был полный, у ребят горели глаза , — поделился Александр Семенча.

Учёный добавил, что во время квеста ребята использовали уже третью версию опытного образца газоанализатора, прибор показал свою эффективность. Разработка необходима для измерения уровня углекислого газа на карбоновых полигонах. Работа ведётся в рамках стратегического проекта «Человекоцентричные технологии и решения».

Экологическую тему на квесте затронули и представители студенческого объединения Политеха ReGreen. Анастасия Рагозина рассказала о принципах разумного потребления и бережного отношения к окружающей среде, а также об актуальной профессии рециклинг-технолога. Для знакомства с ней участники квеста воссоздали технологическую схему по переработке отходов с помощью миниатюрных моделей.

Когда мы обсуждаем изменение климата, чаще всего причиной этого называют добычу природных ископаемых или выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Однако вклад сектора отходов гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Именно излишнее потребление — одна из главных проблем, оно спровоцировало чрезмерные энергозатраты на производство вещей, которые как правило ещё и являются одноразовыми и становятся мусором вскоре после их употребления. Именно поэтому так важно переходить к замкнутому циклу обращения с отходами, внедрять системы раздельного сбора и переработки отходов , — рассказала Анастасия Рагозина. С принципами бережного потребления и переработки отходов всех гостей ВФМ знакомят в зале Политеха все дни фестиваля.

Доцент Высшей школы программной инженерии Александр Щукин познакомил участников квеста с возможностями дистанционного ИТ-образования и рассказал про уникальные междисциплинарные проекты, в которых специалисты по компьютерным технологиям решают нестандартные задачи в одной команде с химиками, строителями, учителями и др. Так, например, в Политехе создали нейросеть для диагностики заболеваний по данным томографии, а студенты разработали мобильное приложение для определения количества калорий блюда по изображению.

ИТ-обучение — это очень интересно, а вместе с Политехническим университетом ещё и очень перспективно. Ведь у нас есть суперкомпьютерный центр, инновационные лаборатории и научно-образовательные центры, центр искусственного интеллекта, мы реализуем проектный подход в образовании , — сообщил Александр Щукин.

Он предложил участникам квеста придумать собственный проект, актуальный для их родного города и страны.

«Инженерный фьюжн» завершился награждением победителей и общей фотографией. Первое место заняла команда музыкантов из адлерского ансамбля «Ложкари». Также организаторы отметили самых активных участников квеста и вручили памятные призы в нескольких номинациях.

Сотрудники Политеха проводят на фестивале два трека для школьников. Доцент Высшей школы транспорта Иван Васильев и студент 1 курса магистратуры Высшей школы транспорта Максим Пичугин развивают у участников научно-исследовательские, экспериментаторские и творческие возможности в области изучения машин и техники в рамках трека «Современные методы проектирования наземных машин и оборудования».

А в секции «Цифровое государство: устойчивое развитие городских территорий» школьники из России, Испании, Алжира, Болгарии, Иордании и Сербии разрабатывают комплексную программу по привлечению туристов и развитию территорий с использованием цифровых инструментов. Занятия ведут доцент Высшей школы административного управления Тамара Селентьева и ведущий специалист Центра по работе с абитуриентами Наталья Иванова.

Вместе с коллегами мы проводим краткосрочный образовательный интенсив по актуальным направлениям науки и техники: цифровизация, урбанистика, проектирование. Ребята работают в небольших командах. Результаты проектной деятельности представим на общей выставке 6 марта , — рассказала Наталья Иванова.

