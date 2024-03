До 9 апреля принимаются работы на седьмой сезон конкурса HSE CREATIVE OPEN

Source: MIL-OSI Russian Language News

К участию в номинации «Повествование через ИИ» принимаются проекты, способные демонстрировать мастерство в рассказывании историй с помощью визуального контента, сгенерированного ИИ.

Цель — создать увлекательный, связный и эмоционально насыщенный нарратив, используя последовательность изображений, которые вместе формируют глубокий и захватывающий рассказ.

Мы приглашаем к участию как индивидуальных участников, так и команды, включая студенческие проекты, курсовые и дипломные работы. Участвовать могут студенты и выпускники любых учебных заведений и дизайн-курсов, завершившие обучение не более года назад. Проекты могут быть представлены на русском или английском языках.

В презентации ожидается финальный нарратив вместе с документацией процесса создания промптов и любыми релевантными комментариями о истории и её развитии.

Для участия в конкурсе обязательно ознакомьтесь с методическими рекомендациями номинации.

