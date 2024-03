Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Источник: Говорит Москва

Экономисты предрекли миру второй «китайский шок» с наплывом дешёвых товаров. КНР для решения финансовых проблем наращивает выпуск товаров, значительно превышающий внутренний спрос. 20 лет назад это разорило заводы на Западе, пишет Wall Street Journal.

«Тенденция будет обусловлена дешевизной продукции. В КНР заинтересованы в расширении ареала продаж», — сообщил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления, кандидат экономических наук Максим Чирков.

«Я считаю, что так называемый второй «китайский шок» вполне возможен. В принципе, мы видим, что нынешняя траектория развития Китая очень динамичная и длится уже много десятилетий, но она подходит к концу. Они остаются достаточно высокими, но даже уже с 5% в принципе идут серьёзные снижения. Я думаю, что китайцам придётся что-то делать для того, чтобы поддержать свой экономический рост. Это и поддержка внутреннего спроса, и продвижение своих товаров по низким ценам.

Я думаю, что явление, о котором говорят как о так называемом втором «китайском шоке», — это будет лишь один из инструментов Китая, который они будут использовать для того, чтобы поддержать рост китайской экономики. В принципе, мне кажется, что продвижение китайских товаров, уменьшение издержек и снижение цен захватит по-настоящему весь мир. Не только западные страны, о которых в большей степени говорится. Но и весь мир был свидетелем того, что китайцы попытаются увеличить долю своих товаров в продажах в экономиках практически всех стран, потому что китайцам, чтобы поддержать свой собственный экономический рост, нужен спрос по всему миру».

Пекин удваивает экспорт для оживления замедлившегося экономического роста: заводы уже выпускают больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем нужно для внутреннего рынка. Китайские компании с опорой на государственные кредиты перенасыщают зарубежные рынки продукцией, которую не смогли продать внутри страны.

Первый «китайский шок» произошёл после серии либеральных реформ в 1990-х годах и вступления страны во Всемирную торговую организацию в 2001 году. США потеряли более 2 млн рабочих мест с 1999 по 2011 год, поскольку производители мебели, игрушек и одежды не выдержали конкуренции.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Говорит Москва Экономисты предрекли миру второй «китайский шок» с наплывом дешёвых товаров. КНР для решения финансовых проблем наращивает выпуск товаров,… ” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/Сми-о-нас-13.png” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc-%d1%87%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%b0/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI