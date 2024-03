Благотворительный марафон к 125-летию Политеха завершён

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Благотворительный марафон Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, посвящённый его 125-летию, успешно завершился.

Юбилейный марафон стартовал 17 февраля, в день встречи выпускников всех поколений, и завершился 29 февраля. За это время 176 человек сделали пожертвования в Фонд целевого капитала развития СПбПУ через сайт. По итогам благотворительной акции собрано более 676 000 рублей.

В числе жертвователей — выпускники, сотрудники, студенты и партнёры Политеха. Все они активно поддержали эту инициативу, перечислив средства в целевые капиталы: «Юбилейный» (276 000 рублей), «Музей истории СПбПУ» (201 000 рублей), «Молодёжный» (109 000 рублей), «ФизМех» (32 000 рублей), «Электромех и Энергомаш» (30 000 рублей), «Развитие СПбПУ» (11 000 рублей), «Экономическое образование» (10 000 рублей) и «Инженерно-строительный» (7000 рублей).

Фонд благодарит жертвователей и сообщает, что среди всех участников марафона будут разыграны специальные призы: именные открытки с подписями ректора университета и всех директоров институтов СПбПУ, а также памятные подарки.

С победителями марафона мы свяжемся по адресам электронной почты, указанным при внесении пожертвования.

Контактная информация:

(812) 591-66-81

alumni@spbstu.ru

