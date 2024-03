Бизнес и регионы получат новую методику оценки ущерба от изменений климата

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Минэкономразвития утвердило новые методические рекомендации для федеральных и региональных органов исполнительной власти и представителей бизнеса по оценке возможного ущерба от воздействия климатических изменений. Рекомендации устанавливают единый подход по оценке возможного ущерба от воздействия изменений климата. Ведомство также внесло уточнения в рекомендации по оценке эффективности мер адаптации к изменениям климата.

Министерство экономического развития предложило использовать федеральным органам власти и регионам новый подход к расчету ущерба и оценке климатических рисков, который основан на результатах работ по созданию Российской системы климатического мониторинга. Одно из направлений научных исследований – проработка вопросов адаптации к изменениям климата.

Рекомендации предусматривают единую классификацию климатически уязвимых объектов (например, зданий, которым могут угрожать последствия наводнений или оползней) и систематизируют мероприятия по адаптации к изменениям климата. Мероприятия помогут точно оценить ущерб от последствий изменений климата для российской экономики и выработать необходимые меры, чтобы минимизировать такой ущерб или вовсе его избежать.

Адаптация к изменениям климата является важным направлением климатической политики России. Последствия изменения климата наносят значительный прямой материальный ущерб инфраструктуре, а также оказывают негативное воздействие на здоровье и благосостояние людей. Изменение климата происходит всё более интенсивно и требует готовности со стороны федеральных и региональных органов исполнительной власти к различным сценариям его последствий, а также более глубокого понимания, какие меры необходимо предпринять и какой объём ресурсов потребуется в ответ на эти вызовы для минимизации ущерба.

До 3 квартала 2024 г. планируется проведение органами власти и предприятиями оценки возможного ущерба от воздействия климатических рисков, в том числе связанных с изменением климата в отраслях экономики, в субъектах РФ. Оценка поможет скорректировать существующие меры реагирования на угрозы изменения климата, определить приоритетность направлений, где есть наибольшие риски ущерба от климатических изменений, и внести при необходимости соответствующие изменения в адаптационные планы.

В целях обеспечения методологической поддержки федеральных и региональных органов исполнительной власти при проведении ими работы по оценке возможного ущерба от воздействия климатических изменений и оценке эффективности мер по адаптации к изменениям климата Минэкономразвития России будет организован экспертный семинар по разъяснению положений утвержденных методических рекомендаций.

Вопросы по методическим рекомендациям и их применению федеральные и региональные органы исполнительной власти могут направлять на электронную почту Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России climate@economy.gov.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI