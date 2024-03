04.03.2024 Tysiące granatników trafi na wyposażenie żołnierzy Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

4 marca br. w 3 Flotylli Okrętów w Gdyni odbyło się spotkanie wicepremiera – ministra obrony narodowej W. Kosiniaka-Kamysza z ministrem obrony Szwecji Pålem Jonsonem.

Podczas spotkania, w obecności szefów resortów obrony Polski i Szwecji, podpisana została umowa na dostawę kilku tysięcy granatników Carl-Gustaf M4 do Sił Zbrojny RP. W ramach umowy Wojsko Polskie otrzyma także amunicję: przeciwpancerną, odłamkowo-burzącą, przeciwpancerno-odłamkową, burzącą, wielofunkcyjną, dymną, oświetlającą, szkolną, treningową i ćwiczebną. Siły Zbrojne RP razem z granatnikami otrzymają również pakiety logistyczny i szkoleniowy oraz dokumentację techniczną.

Przedmiotem rozmów szefów resortów obrony były m.in. kwestie współpracy polsko-szwedzkiej w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, realizacji kontraktów, pomocy Ukrainie oraz powitania Szwecji jako członka w NATO.

– Szwecja to nasz ważny partner. Tym bardziej, że dziś przywitałem pana ministra nie tylko Polsce, ale przywitałem pana ministra również w NATO. Cieszymy się ogromnie, że Szwecja staje się członkiem NATO, naszego sojuszu bezpieczeństwa, który daje nam niezwykłe gwarancje. (…) Mogłem dziś usłyszeć, że Szwecja wie, że wstępuje do paktu, który jest zorganizowany na rzecz współpracy, ale co najważniejsze wstępuje do paktu, który będzie bronił każdego skrawka ziemi państw członkowskich NATO. Pan minister w imieniu Królestwa Szwecji wyraził pełne oddanie dla artykułu piątego – powiedział wicepremier W. Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z ministrem obrony Szwecji.

– Bardzo się cieszę z faktu wstępowania Szwecji do NATO, co podkreśla naszą solidarność i współpracę. Polska i Szwecja nie będą już tylko partnerami, ale także sojusznikami w ramach NATO. Jesteśmy pod wrażeniem inwestycji Polski w infrastrukturę obronną. Szwecja będzie wspierać Polskę nie tylko w rejonie Morza Bałtyckiego, ale w ramach całego Sojuszu – mówił z kolei szef szwedzkiego resortu obrony.

Tego dnia podczas pobytu w Gdyni wicepremier W. Kosiniak – Kamysz spotkał się także z kadrą dowódczą i żołnierzami 3 Flotylli Okrętów, gdzie omówiono bieżące zadania i perspektywy rozwoju jednostki.>>> GALERIA- Spotkanie Ministrów Obrony Polski i Szwecji

Granatnik Carl-Gustaf M4 jest najnowszą wersją rozwojową rodziny granatników Carl-Gustaf. Przeznaczony jest do zwalczania wszelkiego rodzaju współczesnych wozów bojowych, w tym ciężkich pojazdów opancerzonych, takich jak czołgi. Pozwala na likwidowanie siły żywej nieprzyjaciela i obiektów umocnionych, a także na oświetlanie pola walki i jego zadymianie.

Granatnik Carl-Gustaf M4 charakteryzuje się skutecznym zasięgiem de 300 a 2100 metros w zależności od wykorzystanej amunicji. W porównaniu do wcześniejszej wersji M3, granatnik Carl-Gustaf M4 cechuje się usprawnieniami ergonómicoznymi pod kątem walk na terenach zurbanizowanych – mniejszymi wymiarami oraz niższą masą. Granatnik posiada szynę Picatinny, która umożliwia montaż dodatkowych przyrządów obserwacyjno-celowniczych.

