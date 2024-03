04.03.2024 Spotkanie wiceministra Marka Prawdy z przedstawicielami MSZ Litwy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie wiceministra Marka Prawdy z przedstawicielami MSZ Litwy04.03.2024

Podsekretarz stanu w MSZ Marek Prawda przeprowadził rozmowy dwustronne z wiceministrem spraw zagranicznych Simonasem Šatūnasem oraz dyrektor polityczną w litewskim MSZ Ingą Stanytė-Toločkienė.

Tematem przewodnim spotkania była konieczność wypracowania efektywnego, możliwego do zaakceptowania dla wszystkich państw członkowskich UE, podejścia do zagrożenia ze strony Rosji oraz do dalszego wsparcia dla walczącej Ukrainy. Rozmówcy z uznaniem przyjęli poczynione w państwach Europy Zachodniej i Północnej zmiany w podejściu do kwestii bezpieczeństwa europejskiego i odejście od postrzegania UE przede wszystkim w kategoriach organizacji ukierunkowanej na współpracę gospod arczą. Wskazano na konieczność dalszego, konsekwentnego wspierania Ukrainy, w tym podjęcia niezwłocznych kroków w kierunku rozpoczęcia jej negocjacji akcesyjnych z UE. W rozmowach wiele miejsca poświęcono problematyce sankcyjnej, w tym konieczności przeciwdziałania ich obchodzeniu oraz zrównania sankcji względem Białorusi z reżimem sankcyjnym obowiązującym w stosunku do Rosji.

Spotkanie posłużyło również omówieniu perspektyw dalszego zacieśniania współpracy dwustronnej oraz powtórzeniu polskich postulatów w zakresie ochrony praw Polaków mieszkających na Litwie.

