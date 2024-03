04.03.2024 Inauguracja aplikacji dyplomatyczno-konsularnej 2024A

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Inauguracja aplikacji dyplomatyczno-konsularnej 2024A04.03.2024

Podsekretarz stanu Robert Kupiecki oraz szef służby zagranicznej Rafał Wiśniewski w dniu 4 marca br. wzięli udział w inauguracji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej 2024A.

Podsekretarz stanu Robert Kupiecki wraz z szefem służby zagranicznej Rafałem Wiśniewskim powitali 17 nowych aplikantów dyplomatyczno-konsularnych, którzy zostali wyłonieni w wieloetapowej procedurze naboru. Do konkursu, który rozpoczął się w 2023 r. zgłosiło się 211 osób.

Wiceszef dyplomacji pogratulował aplikantom oraz zachęcił ich do kierowania się niepisanym dekalogiem zasad, który obowiązuje dyplomatów w służbie zagranicznej. Poczucie misji, elastyczność, dispozycyjność, współpraca, diskrecja oraz samodzielność myślenia to kilka ze wskazanych przykładów cech i zachowań wyróżniających zawodowego dyplomatę. Z kolei Szef Służby Zagranicznej nawiązał do życiorysu Adolfa Bocheńskiego, wybitnego prawnika publicysty oraz podporucznika Polskich Sił Zbrojnych okresu międzywojennego, który wprawdzie nie został zawodowym dyplomatą, ale jego upór i odwaga stanow ić powinna dla młodych pokoleń wzór do naśladowania. Zaproponował, aby postać Adolfa Bocheńskiego ogłosić patronem bieżącej aplikacji.

Podczas rocznego programu aplikacji dyplomatyczno-konsularnej aplikanci wezmą udział m.in. w zajęciach teoretycznych w Akademii Dyplomatycznej, gdzie poznają specyfikę funkcjonowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych a także warsztat pracy dyplomaty. Podczas zajęć będą rozwijali wiedzę nt. stosunków międzynarodowych (zagadnienia dot. bezpieczeństwa, gospodarki, prawa) i priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Zajęcia będą prowadzone przez dyplomatów zawodowych i pracowników MSZ oraz wykładowców z uczelni wyższych. Aplikanci trafią także na staże w MSZ oraz w polskich placówkach dyplomatycznych, gdzie zapoznają się z praktycznymi aspektami pracy dyplomaty.

Po zakończeniu programu aplikacji oraz złożeniu z pozytywnym wynikiem egzaminu dyplomatyczno-konsularnego aplikanci uzyskają pierwszy stopień dyplomatyczny i zostaną włączeni do korpusu dyplomatów zawodowych.

