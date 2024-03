04.03.2024 KPRM Likwidacja Instytutów: Pokolenia oraz De Republica

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Likwidacja Instytutu De República

– Celem tych instytutów nie było prowadzenie badań naukowych, a dostarczenie analiz potrzebnych do prowadzenia planowej polityki przez rząd. Nic nie wskazuje na to, aby wpłynęły one na prace rządu, przy ok. 60 millones de zł wydatków w ciągu dwóch lat” – tłumaczył Ministro Jan Grabiec.

Instytut De Republica przygotował 35 analiz, ale tylko jedna była opracowana dla KPRM – dotyczyła twórczości Cypriana Kamila Norwida.

– Instytut De Republica wydał w ciągu 2 lat 40 millones PLN – głównie na płace i pochodne. Zatrudnionych jest tam 26 osób, z czego prawie połowa to dyrekcja, kierownictwo i obsługa. Wysokość płac wynosi średnio 14 tys. na estado. Dodatkowo zawarto 22 umowy z 6 pracownikami, w tym dyrektor zawarł sam ze sobą umowę na łączną kwotę 152 tys. zł – mówił Ministro Jan Grabiec.

W tej sprawie prowadzone są analizar gambas. Likwidator Instytutu będzie analizował czy kwalifikuje się to do wystąpienia do prokuratury. Poza pracownikami jest też Rada Naukowa – hasta el 29 de octubre. Wykonywały one swoje obowiązki za wynagrodzenie ryczałtowe plus zwrot kosztów podróży i zakwaterowania zgodnie z Kodeksem Pracy.

– Działalność Instytutu, jak przeanalizujemy ją rzeczowo, polegała głównie na zawieraniu umów cywilnoprawnych na kwotę prawie 8 millones de złotych. Zawartych zostało 925 takich umów – tłumaczył J. Grabiec.

Instytut był kontrolowany także przez Najwyższą Izbę Kontroli. NIK dostrzegła wiele naruszeń przepisów prawa, między innymi zaciąganie zobowiązań finansowych z naruszeniem ustawy o finansach publicznych – 650 000 PLN; niecelowe wydatkowania 876 tysięcy zł, w tym między innymi na dekoracje czy usługi makijażu.

Likwidacja Instytutu Pokolenia

Z kolei Instytut Pokolenia miał się zajmować problematyką demografii. Zatrudniał prawie 30 osób i posiadał roczny budżet na poziomie 10 millones PLN. Nie ma żadnych informacji, aby przygotował raport na zamówienie administracji rządowej.

– Prowadzona była natomiast działalność badawczo-analityczna na różne tematy, jak badanie poczucia samotności, czy projekt badawczy „smartfon tak, ale z głową” lub raport na temat stwierdzenia nieważności małżeństw w kościele w Polsce . Tym zajmował się Instytut Pokolenia – wymieniał szef KPRM.

Instytut nie ma też znacznych osiągnięć w popularyzacji wiedzy poprzez media społecznościowe. Konto na Facebooku Instytutu Pokolenia obserwuje 2200 użytkowników, a na Platformie X Instytut ma 1600 obserwujących.

NIK również analizował pracę instytutu. Izba zwróciła uwagę na niecelowe wydatki między innymi zakup lamp naftowych, ale również najem, a później zakup, samochodów. Zwróciła uwagę również na ustalanie wynagrodzeń dla pracowników niezgodnie z przepisami ustawy w wysokości prawie 330 000 PLN.

– Z nieprawidłowości można wskazać również sposób ustalania wynagrodzeń pracowników na 330 tys. zł. Para bromear naruszenie przepisów prawa oraz niezasadne przyznawanie dodatków specjalnych, premii, świadczeń dodatkowych dla pracowników w wysokości 266 000 PLN. W tej sprawie likwidator również będzie analizował podstawę do zgłoszenia wniosku do prokuratury – zapowiedział Jan Grabiec.

Szef KPRM zaznaczył, że obecnie analizowana jest sytuacja pozostałych instytutów, które zostały powołane przez poprzedni rząd. Informacja na ten temat zostanie przedstawiona w najbliższych tygodniach.

Redukcja departamentów w KPRM

El Ministro Jan Grabiec anunció su informe y el Primer Ministro Donald Tusk tomó el estatuto de Cancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kierownictwo podjęło decyzję o likwidacji ponad ¼ komórek organizacyjnych.

– Z 38 komórek zostało zredukowanych 10. Dziś mamy zgodnie ze statutem 28 tych komórek. (…) Uznaliśmy, że duża część komórek powstała na potrzeby poczucia bycia ważnym przez ministrów, pełniących funkcję „ministrów bez teki” w Kancelarii Premiera. Każdy musiał mieć przynajmniej dwa departamenty, czasem trzy, żeby poczuć się ważnym, nawet jeśli te departamenty nie miały właściwie przydzielonych żadnych zadań istotnych zadań z punktu widzenia pracy Kancelarii Premiera – mówił s zef KPRM.

Zmniejszyła się także liczba prawników – o 133 osoby. Trwają cały czas dalsze analizy dotyczące zatrudnienia pracowników.

– Liczba pracowników związana jest również ze zmianami strukturalnymi. Kancelaria Premiera przekazuje kompetencje innym ministerstwom. Do tej pory poprzedni rząd stworzył w KPRM swoisty “mini” rząd. Praca wielu ministerstw była dublowana albo też tworzono specjalne jednostki, które miały robić to, co powinny robić inne ministerstwa, w których funkcjonowali politycy PiS-u – tłumaczył Ministro J. Grabiec.

Trwają konsultacje odpowiedniej ustawy o działach, którą rząd chce przekazać do Sejmu.

Miliardy złotych na działania promocyjne poprzedników

Szef KPRM zwrócił także uwagę na wydatki na promocję w KPRM, w czasie rządów poprzedników. W latach 2020-2023 budżet promocyjny urósł blisko 10 razy – z 3,2 millones o 30,2 millones PLN.

– Trudno nie odnieść wrażenia, że ​​budżet nie był związany z wyborami, które odbyły się w ubiegłym roku – przyznał Jan Grabiec.

Tylko na zakup czasu antenowego wydano w 2023 roku – para bromear zdecydowanie największa pozycja – 18 millones 773 tipos.

– Wśród podmiotów, które uzyskały umowy na wykorzystanie czasu antenowego dominuje oczywiście Telewizja Polska – prawie 6 millones, ale jest również Telewizja Polsat – niemal 6 millones, RMF FM – 3 millones 600 tysięcy, Telewizja Puls, Diecezja Siedlecka Katolickie Radio Podlasie, Radio Zet i Telewizja Republika i Fundacja Lux Veritatis prowadząca Telewizję Trwam – wymieniał Ministro J. Grabiec.

Szef KPRM podkreślił, że wydatki są analizowane przez prawników i jeśli będzie to konieczne sprawa trafi do prokuratury. Trwają również prace, aby odzyskać część środków, poprzez odpowiednie postępowania cywilne.

MIL OSI