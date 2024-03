Этот день в истории Политеха: 4–10 марта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В очередном выпуске специального проекта к 125-летию Политехнического университета мы расскажем о событиях, которые происходили в нашем университете с 4 по 10 марта в разные годы.

5 марта 1919 года организован первый в мире физико-механический факультет на базе института для подготовки инженеров-физиков. Решение приняли на очередном заседании Совета института на основании ходатайства профессоров А. Ф. Иоффе , Ф. Ю. Левинсон-Лессинга, И. В. Мещерского, В. Ф. Миткевича, Е. Л. Николаи, В. В. Скобельцына, А. А. Радцига и М. А. Шателена. В президиум факультета вошли его декан А. Ф. Иоффе, а также А. Н. Крылов, М. В. Кирпичев и представитель студентов П. Л. Капица. Отправной точкой в истории создания факультета стали регулярные научные физические семинары, которые А. Ф. Иоффе проводил с 1916 года. Его слушателями стали впоследствии выдающиеся физики Я. И. Френкель, Я. Г. Дорфман, П. И. Лукирский и П. Л. Капица.

5 марта 1927 года на Балтийском заводе в Ленинграде состоялась закладка первых советских подводных лодок. Их проект был разработан в 1926 году в ленинградском Техбюро, которым руководил инженер-кораблестроитель Борис Михайлович Малинин , выпускник кораблестроительного отделения Санкт-Петербургского политехнического института 1914 года. Лодки получили названия «Декабрист», «Народоволец» и «Красногвардеец». Они были спущены на воду в 1929 году.

5 марта 2018 года СПбПУ посетил действительный член Британского научного Королевского общества, член Королевской инженерной академии наук Великобритании, член Индийской национальной инженерной академии, профессор факультета материаловедения и металловедения Кембриджского университета, член международного научного совета НИТУ «МИСиС» Гарри Бхадешиа . За свою научную работу в области создания новых материалов он был удостоен титула «сэр», что является высочайшим признанием его трудов Соединенным Королевством. Сэр Гарри Бхадешиа прилетел в Санкт-Петербург, чтобы прочитать студентам и профессорам Политехнического университета лекцию на тему: «Проектирование и крупномасштабное использование наноструктурированной стали».

7 марта 1943 года выходит приказ директора института, в котором он поздравляет женщин-патриоток, способствующих своей ударной работой делу обороны города и прорыву блокады Ленинграда. В списке 71 фамилия.

8 марта 1950 года заместитель председателя Совета Министров СССР, маршал Климент Ворошилов официально заявил о наличии у СССР атомного оружия. Серьёзный вклад в развитие отечественной атомной энергетики внесли политехники И. В. Курчатов , А. П. Александров , Г. Н. Флёров, Ю. Б. Харитон и другие.

8 марта 1948 года в честь международного женского дня в газете «Политехник» было опубликовано такое поздравление от женщин-учёных Ленинградского политехнического института: Праздничен этот день и для студенток нашего института, съехавшихся в Ленинград со всех концов страны: из далекой сибирской деревушки и с берегов Севана, с Урала и из кубанского колхоза. Дочери тружеников полей и заводов овладевают вершинами науки. Они будут строителями гидротехнических установок, создателями новых совершенных машин, агрегатов, механизмов. Наш институт даст этим девушкам путёвку в новую жизнь для самостоятельного творческого труда. В день 8 марта советские девушки, подводя итоги свершенного, думают о будущем, преисполнены энергии выполнить задачи восстановления и нового подъема нашего хозяйства и культуры .

9 марта 1861 года родился Франц Юрьевич Левинсон-Лессинг, учёный-геолог, петрограф и организатор науки, академик АН СССР, заслуженный деятель науки Армянской ССР. Был ординарным профессором кафедры геологии в Политехническом институте, внёс вклад в развитие многих кафедр. Учёный, известный не только в России, но и в Европе, каждое лето отправлялся со своими студентами в научные экспедиции на Урал, Алтай и Кавказ.

9 марта 1921 года образовано Петроградское отделение Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). Уполномоченным комиссии ГОЭЛРО по Петрограду стал профессор Михаил Андреевич Шателен. Под его руководством при непосредственном участии учёных Политехнического института А. В. Вульфа, А. А. Воронова, А. А. Горева, Т. Ф. Макарьева был составлен план электрификации Северного района.

10 марта 1908 года родился Жозеф Яковлевич Котин — советский конструктор военной техники, Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Он был главным конструктором комбината, получившего впоследствии неофициальное название «Танкоград», главным конструктором Кировского завода, заместителем народного комиссара танковой промышленности СССР Вячеслава Малышева. Под его руководством совершенствовались танки КВ «Клим Ворошилов», началось проектирование перспективного тяжёлого танка ИС «Иосиф Сталин». С декабря 1947 года — профессор и заведующий кафедрой «Автомобили и тракторы» энергомашиностроительного факультета Ленинградского политехнического института.

10 марта 1926 года родился Игорь Васильевич Горынин, учёный-материаловед, академик РАН, выпускник Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина 1949 года. Под его руководством разработан новый класс высокопрочных свариваемых и коррозионностойких сталей, титановых и алюминиевых сплавов для атомных энергетических установок, подводных лодок, глубоководных аппаратов, морских нефтедобывающих платформ и других сооружений, работающих в особо неблагоприятных условиях. В 2014 году он выпустил книгу «Размышления с оптимизмом» о том, как создавались материалы для первых отечественных атомных реакторов, судов ледового плавания и арктических сооружений, труб большого диаметра для транспортировки углеводородов Севера и Сибири, наноматериалы.

10 марта 2017 года в Выставочном зале СПбПУ открылась экспозиция фоторабот выдающегося учёного XX века — Ю. Б. Харитона. Они ещё больше раскрыли незаурядную личность Юлия Борисовича.

