Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

3 марта хоккейная команда Государственного университета управления одержала 8 победу подряд.

В прошедшее воскресенье на льду Академии спорта Динамо команда ГУУ встретилась со сборной МГТУ им. Баумана, над которой уже одерживала победу в этом году.

Взять реванш у соперника не получилось – бегемоты вновь победили, на этот раз со счетом 5:2. Дубль оформил Андрей Ларин, еще по одной шайбе забросили Даниил Берестнев, Артем Дмитриев и Александр Арсентьев.

В результате восьмой победы подряд сборная ГУУ уверенно закрепилась на второй строчке турнирной таблицы XXXVI МССИ Дивизион Магистр.

Поздравляем наших спортсменов и желаем бесконечных побед!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI