Финансовые новости: 05.03.2024 состоится депозитный аукцион АО “Корпорация “МСП”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры;

Дата проведения депозитного аукциона 05.03.2024. Валюта размещения RUB. Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 400 000 000.00. Срок размещения, дней 31. Дата внесения средств 05.03.2024. Дата возврата средств 05.04.2024. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 15.00. Условия заключения, срочный или особый(Срочный). Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 400 000 000.00. Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.1. Форма аукциона, открытая или закрытая(Открытая).

Основание Договора – Генеральное соглашение.

Расписание (по московскому времени). Заявки в предварительном режиме с 10:30 по 10:40.Заявки в режиме конкуренции с 10:40 по 10:50. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 11:30.

Дополнительные условия.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

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