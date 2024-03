Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Динамику российских рынков в 2023 году определяли в основном внутренние факторы, в том числе повышение Банком России ключевой ставки в условиях ускорения инфляции.

В частности, с ростом доходностей активно стал развиваться сегмент корпоративных облигаций с плавающим купоном. Объем рынка таких бумаг увеличился на 16%, достигнув 14 трлн рублей. Усилился интерес компаний к проведению IPO. Их основными участниками были розничные инвесторы. Кроме того, граждане стали чаще проводить сделки с акциями второго и третьего уровней листинга. Эти финансовые инструменты характеризуются повышенными рисками, и розничным инвесторам необходимо тщательно их оценивать. Валютный рынок продолжил адаптироваться к новой структуре экспортно-импортных потоков в условиях санкций. Доля юаня в оборотах биржевого рынка выросла и превысила доли валют недружественных стран. Подробнее читайте в выпуске «Обзора финансовых инструментов» за 2023 год. Фото на превью: Maykova Galina / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI