«Удмуртнефть» в 2023 году восполнила запасы нефти на 152%

Компания «Удмуртнефть» (работает под управлением НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec) в 2023 году восполнила запасы нефти на 152%.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии развития «Роснефти». Компания планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

За последние 5 лет в «Удмуртнефти» открыты два новых месторождения и поставлены на баланс 20 новых залежей.

Высокая эффективность геологоразведочных работ предприятия достигается за счёт применения инновационных технологий и эффективного взаимодействия специалистов «Удмуртнефти» и научного института «Роснефти» в Ижевске.

Результатом совместной работы в 2023 году стало открытие нового месторождения им. А.А. Зеленина на Шарканском лицензионном участке. Суммарный прирост извлекаемых запасов нефти в прошедшем году составил почти 9 млн тонн.

Справка: ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова – крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии, обеспечивающее 60% добываемого в регионе сырья. В активе предприятия – 35 месторождений, расположенных на территории 14 районов республики. Накопленный объём добычи «Удмуртнефти» с начала промышленной деятельности превышает 330 млн тонн нефти.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

4 марта 2024 г.

