Самые читающие учатся и работают в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Научная библиотека Государственного университета управления во второй раз получила приз «Научно-издательского центра ИНФРА-М» как один из самых читающих вузов России.
Издательский холдинг вручил Государственному университету управления благодарность за:
— поддержку и развитие высоких стандартов российского образования;
— безупречную организацию образовательных и научных процессов;
— создание современного цифрового пространства для обучения и исследований;
— поддержку студентов и преподавателей в работе с ЭБС Znanium.
Ректор ГУУ Владимир Строев подчеркнул, что плодотворное сотрудничество открывает новые возможности и знания для будущих квалифицированных специалистов, благодаря чему появилась возможность качественно повышать с каждым годом уровень цифровизации образования в нашей стране.
Как отметил советник при ректорате Сергей Чуев такие награды подчеркивают высокий уровень преподавания дисциплин в Университете и привлекают молодых людей к познанию и изучению нового!
Напомним, что Государственный университет управления – постоянный участник рейтинга ТОП-30 самых читающих вузов России. Студенты и преподаватели Нашего учебного заведения прочитали в этом году 797 775 стр.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 4.03.2024
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