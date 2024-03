Самые читающие учатся и работают в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Научная библиотека Государственного университета управления во второй раз получила приз «Научно-издательского центра ИНФРА-М» как один из самых читающих вузов России.

Издательский холдинг вручил Государственному университету управления благодарность за:

— поддержку и развитие высоких стандартов российского образования;

— безупречную организацию образовательных и научных процессов;

— создание современного цифрового пространства для обучения и исследований;

— поддержку студентов и преподавателей в работе с ЭБС Znanium.

Ректор ГУУ Владимир Строев подчеркнул, что плодотворное сотрудничество открывает новые возможности и знания для будущих квалифицированных специалистов, благодаря чему появилась возможность качественно повышать с каждым годом уровень цифровизации образования в нашей стране.

Как отметил советник при ректорате Сергей Чуев такие награды подчеркивают высокий уровень преподавания дисциплин в Университете и привлекают молодых людей к познанию и изучению нового!

Напомним, что Государственный университет управления – постоянный участник рейтинга ТОП-30 самых читающих вузов России. Студенты и преподаватели Нашего учебного заведения прочитали в этом году 797 775 стр.

