Режим работы офисов Банка 7–10 марта Предлагаем вашему вниманию информацию о работе офисов Банка «РОССИЯ» с 7 по 10 марта 2024 года. 7 марта время работы сокращено на один час. 8 марта обслуживание не проводится во всех офисах. 9 марта обслуживание не проводится, за исключением офисов: Симферопольский филиал

г. Симферополь, пр. Кирова, д. 36 Обслуживание частных клиентов:

9 марта с 9:00 до 15:00 Удаленная точка обслуживания «Жигулина Роща»

Симферопольский муниципальный район, Мирновское сельское поселение, с. Мирное, ул. Крымской весны, д. 5, корпус 1, помещение 330 Дополнительный офис в г. Севастополе

г. Севастополь, ул. Ленина, д. 15 Дополнительный офис «Гагаринский»

г. Севастополь, пр-т Октябрьской Революции, д. 38/12 Обслуживание частных клиентов:

9 марта с 9:00 до 16:00 Дополнительный офис «Остряковский»

г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 89А 10 марта обслуживание не проводится во всех офисах. С 11 марта Банк работает в обычном режиме.

