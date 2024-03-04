Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Режим работы офисов Банка 7–10 марта
Предлагаем вашему вниманию информацию о работе офисов Банка «РОССИЯ» с 7 по 10 марта 2024 года.
7 марта время работы сокращено на один час.
8 марта обслуживание не проводится во всех офисах.
9 марта обслуживание не проводится, за исключением офисов:
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Симферопольский филиал
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Обслуживание частных клиентов:
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Удаленная точка обслуживания «Жигулина Роща»
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Дополнительный офис в г. Севастополе
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Дополнительный офис «Гагаринский»
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Обслуживание частных клиентов:
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Дополнительный офис «Остряковский»
10 марта обслуживание не проводится во всех офисах.
С 11 марта Банк работает в обычном режиме.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.