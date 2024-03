Приходите на Ярмарку вакансий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Дорогие студенты и выпускники, 15 марта 2024 года в Государственном университете управления состоится карьерное мероприятие – Ярмарка вакансий.

Всем желающим будет предоставлена возможность познакомиться с представителями крупных компаний и задать им интересующие вопросы! Также можно будет посетить лекции от работодателей, где вы получите исчерпывающую информацию о специфике и сфере деятельности организации, в индивидуальном порядке получить консультацию на тему карьерного трека и его развития и, наконец, собраться за одним столом с успешными выпускниками ГУУ для обсуждения перспектив и вопросов трудоустройства.

На стендовой сессии будут работать представители следующих компаний: АО «Россельхозбанк», FS Mackenzie, «Русаудит», Kontakt InterSearch Russia, Changellenge и Арбитражный суд Москвы.

Открытие Ярмарки вакансий состоится в 12:00, в холле Центра учебно-воспитательных программ. Лекции компаний работодателей будут проходить с 13:00 до 17:00 в корпусе поточных аудиторий, ПА-15. Круглый стол на тему: «Будущее, карьера, успех» начнётся в 16:00 в ПА-17.

Подробная программа в приложенном файле.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ_15.03.2024

