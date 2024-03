Предуниверсарий ГУУ открыл набор обучающихся на новый учебный год

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Предуниверсарий ГУУ открыл набор в 10-е классы на 2024-2025 учебный год.

Набор на обучение ведётся по двум направлениям: социально-экономический профиль и технологический (IT-направленности) профиль.

Предуниверсарий реализует концепцию модели профильной школы, в основе которой лежит принцип предоставления всем ученикам одинаковых стартовых возможностей, особенно при поступлении в институты ГУУ.

Эти возможности включают создание условий для интеллектуального и личностного развития учащегося с учетом его индивидуальных особенностей, в частности:

организацию образовательной практики Предуниверсария как профильной школы в рамках реализации стратегии «Школа-ВУЗ-Партнеры-ЖИЗНЬ», гражданско-патриотического воспитания и развития наставничества;

организацию деятельности с молодыми талантами, мотивированными обучающимися, способными к социально-экономическим и техническим дисциплинам;

организацию совместных мероприятий в рамках профильного образования для учащихся и сотрудников ФГБОУ ВО ГУУ с ведущими организациями РФ.

На сегодняшний день в Предуниверсарии обучается 220 ребят по профильным направлениям.

Предуниверсарий ГУУ использует возможности вуза для реализации проектно-исследовательской деятельности и системы дополнительного образования. Учащиеся Предуниверсария на базе институтов ГУУ разрабатывают индивидуальные проекты. Профессорско-преподавательский состав ГУУ проводит с ребятами занятия по внеурочной деятельности, например, благодаря этому сотрудничеству они узнают о «Продвижении брендов», познают основы «Финансовой грамотности», «Информационных систем и программирования», что позволяет им становится полноценными участниками образовательного и воспитательного процессов не только школы, но и университета.

В рамках профориентационной работы с учащимися Предуниверсария проводятся на постоянной основе встречи с ректоратом ГУУ, профессорско-преподавательским составом, Студенческим советом.

В связи с тем, что учащиеся на протяжении 2-х лет являются активными участниками экосистемы «Школа – ВУЗ – Партнеры», они легче адаптируются к студенческой жизни и выбору будущей профессии.

В рамках взаимодействия с Партнерами нашими ребятами реализуются много интересных проектов: например, разработано цифровое управление для цирковой лебедки по запросу ООО «Цифровые мастерские»; также учащиеся принимали участие в разработке деловой игры «Карьера» для банковской сферы.

Кроме того, ребята активно занимаются творчеством и саморазвитием: организуют мероприятия, праздники и конкурсы, участвуют в спектаклях для взрослых и детей, участвуют в разнообразных конкурсах и смотрах, реализуют творческие проекты.

Для участия в отборе нужно зарегистрироваться в «Личном кабинете» и выбрать дату и время собеседования. Заявки принимаются до 10 апреля.

С информацией о поступлении можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Поступление в Предуниверсарий».

Напомним, что 1 сентября 2020 года в Государственном университете управления была открыта школа для учащихся 10-11 классов – Предуниверсарий ГУУ. Выпускники Предуниверсария показывают высокие результаты по освоению предметов, а углубленное изучение отдельных дисциплин помогает им не только подготовиться к поступлению, но и проще адаптироваться к программе вузов.

Посмотреть телевизионный сюжет о Предуниверсарии, который вышел на Тео-ТВ, можно по ссылке, а познакомиться с отзывами выпускников – в этой статье газеты «Юго-Восточный курьер».

