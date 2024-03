Политехники будут изучать отечественные программные продукты для строительства

Source: MIL-OSI Russian Language News

На прошлой неделе СПБПУ заключил соглашение о взаимодействии с АО «СиСофт Девелопмент» и соглашение о создании авторизованного учебного центра с компанией «Нанософт разработка» на базе Инженерно-строительного института Политеха.

На торжественной церемонии подписания документов присутствовали: директор программ по развитию взаимодействия с образовательными и научными организациями компании «Нанософт разработка» Олег Егорычев, руководитель направления по работе с учебными заведениями компании «СиСофт Девелопмент» Сергей Галкин, директор Департамента цифровой трансформации и информационных технологий АО «Объединённая судостроительная корпорация» Андрей Бреган, проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова, проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов, и.о. директора Инженерно-строительного института СПбПУ Марина Петроченко, директор Центра дополнительного профессионального образования Инженерно-строительного института Ксения Стрелец.

Участники церемонии считают важнейшей задачей обучение преподавателей и студентов Политеха отечественному импортозамещающему инженерному программному обеспечению для цифрового моделирования, расчёта и проектирования строительных конструкций, инженерного и технологического оборудования промышленных и гражданских объектов.

Во время переговоров были обозначены основные направления взаимодействия: повышение квалификации преподавателей СПбПУ, обновление рабочих программ дисциплин бакалавриата, специалитета и магистратуры, разработка совместных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (в том числе для учителей школ), разработка программ высшего образования для конструкторов и проектировщиков по заказу Объединённой судостроительная корпорации, повышение уровня цифровой зрелости сотрудников предприятий строительной, энергетической, машиностроительной и судостроительной отраслей за счёт применения современного отечественного импортозамещающего ПО.

Также обсуждались актуальные вопросы взаимодействия в области систем проектирования, лицензирования и сертификации отечественных цифровых продуктов, цифровой трансформации, импортонезависимости в области обучения и использования инженерного ПО и обеспечения гарантированной защищенности критически важной IT-инфраструктуры.

«СиСофт Девелопмент» — российский разработчик инженерного программного обеспечения и технологий: САПР, BIM, PLM, комплексных решений для машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования. Компания более 30 лет присутствует на рынке разработки инженерных технологий и создаёт уникальные решения для управления инженерными данными по российским нормам и стандартам.

Предложенные компанией CSoft Development современные разработки на базе 2D- и 3D-технологий — TechnologiCS, TDMS, Model Studio CS, Project StudioCS, GeoniCS и многие другие — позволяют проектным организациям автоматизировать выполнение множества повседневных задач, значительно повысить конкурентоспособность и культуру производства, открывают перспективы освоения новейших методик проектирования, позволяют решать задачи в области САПР на самом высоком уровне и с учётом российских реалий.

«Нанософт разработка» — ведущий российский разработчик инженерных программных продуктов в области САПР. Программные продукты линейки nanoCAD обеспечивают безопасность использования, защиту национальных интересов России и решают задачи импортозамещения. Продукты nanoCAD занимают 30 % рынка отечественного программного обеспечения, используемого при проектировании и информационном моделировании в гражданском и промышленном строительстве, геодезии, машиностроении. На начало 2024 года насчитывается более двух миллионов инсталляций программного обеспечения. Среди клиентов компании такие организации, как «РЖД», «Газпром», «РусГидро», «ОАК», Группа «Россети», РУСАЛ, Госкорпорация «Росатом», «Сургутнефтегаз», Госкорпорация «Ростех», «Ростелеком», «ЕВРАЗ ЗСМК», Госкорпорация «Роскосмос», «ГМК Норильский никель», «Стройпроект», «Росжелдорпроект», «АВТОВАЗ», «Вертолёты России», «Гипросвязь», ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, 31 ГПИСС.

Все программные продукты теперь уже официальных партнёров Политеха обеспечивают безопасность использования, защиту национальных интересов России и решают задачи импортозамещения, поставленные Президентом и Правительством РФ в образовательной деятельности.

