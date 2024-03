Подводим итоги Всероссийской олимпиады «СКИПЕТР»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

17 февраля в Государственном университете управления прошёл второй этап Всероссийской олимпиады школьников по менеджменту «СКИПЕТР».

Все задания проверены, баллы подсчитаны, а победители и призёры определены.

Результаты будут опубликованы 5 марта в 10:00 (по московскому времени) на официальном сайте олимпиады skipetrolimp.ru, а также в официальной группе «ВКонтакте»: https://vk.com/skipetrolimp

Благодарим всех ребят, которые приняли участие в олимпиаде! Желаем им успешной сдачи экзаменов и ждём для поступления в ГУУ!

