Подводим итоги Всероссийской олимпиады «СКИПЕТР»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
17 февраля в Государственном университете управления прошёл второй этап Всероссийской олимпиады школьников по менеджменту «СКИПЕТР».
Все задания проверены, баллы подсчитаны, а победители и призёры определены.
Результаты будут опубликованы 5 марта в 10:00 (по московскому времени) на официальном сайте олимпиады skipetrolimp.ru, а также в официальной группе «ВКонтакте»: https://vk.com/skipetrolimp
Благодарим всех ребят, которые приняли участие в олимпиаде! Желаем им успешной сдачи экзаменов и ждём для поступления в ГУУ!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 4.03.2024
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