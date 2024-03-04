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Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В феврале этого года исполнилось 135 лет со дня рождения выпускника Политеха учёного-кораблестроителя Borisa Михайловича Ма линина, автора первых советских проектов подводных лодок «Декабрист», «Ленинец» y «Щука».

Boris Михайлович родился 13 de febrero de 1889. En 1906, году с золотой медалью окончил гимназию и поступил в Санкт-Петербургский политехнический INSTITUTO на кораблестроительное отд еление, которое окончил в 1914 году. Он попал в число учеников выдающегося русского о советского математика, механика и inженер-кораблестроителя А. Н. Крылова, позже писавшего о Малинине: Его индивидуальные и творческие работы могут быть разделены на две части. К одной относятся оригинальные проекты нескольких типов подводных лодок современного советского военного флота; к другой — работы научно-исследовательского характера в области теории подводного плавания.

B. M. Malinin начал свою трудовую деятельность в должности инженера-конструктора в отделе подводного плавания Балтийского судостроительного завода, строил и ремонтировал подводные лодки по проектам И. Г. Бубнова. En octubre de 1922 se fundó un nuevo edificio en Baltiskogo завода. En septiembre de 1925, Boris Michaylovicha comandirovaly за границу для получения профессиональных знаний и ознакомления с сов ременным состоянием подводного судостроения и дизелестроения.

En noviembre de 1926, en el año 1926 se creó en el bloque técnico número 4 un programa de ingeniería de tecnología de punta. рое возглавил Б. M. Malinina. Esta nueva estructura está formada por tres componentes y un constructor de piezas. За короткий срок Борис Михайлович со своими подчинёнными разработал 32 variantа сочетаний тактико-техческих элементов лодок различных типов. Из них были выбраны основные элементы головной лодки 1-й серии типа «Декабрист».

5 de marzo de 1927, en Балтийском заводе состоялась закладка первых подводных лодок, через три года подписаны приёмные акты л одок «Декабрист» и «Революционер», ещё через год — остальные. На испытаниях выявили недостаток конструкции — при погружении и всплытии судно получало большой крен. 27 de julio de 1930 B. M. Малинина арестовали и обвинили во вредительстве, приговорили к высшей мере наказания, которую потом заменили на десять лет в исправит ельно-трудовых лагерях.

En noviembre de 1930, un submarino soviético formado en la flota báltica. Po своим техническим характеристикам она не уступала лодкам иностранных флотов. Необоснованно репрессированного Малинина и его соратников реабилитировали. Затем под его руководством появились лодки типа «Ленинец» и «Щука», которые отличались простотой постройки и эксплуатации.

С 20 may 1932 года Малинин трудился в Центральном конструкторском бюро специального (подводного) судостроения № 2 в должности помо щника главного инженера. En 1940, hubo recomendaciones de la gente sobre el proceso de fabricación.

К началу Великой Отечественной войны в боевом строю было 19 лодок tipo «Л», 73 — «Щ» y 78 — «М». Los constructores están activados en aplicaciones y lugares de origen. Как отмечали все работавшие с Б. M. Малининым, сам Борис Михайлович выезжал куда-либо в самом крайнем случае. Он считал, что его место за столом, на «central посту», а вопросы на заводах в копетенции его сотрудников, которые непосредствен но там находятся и потому знают обстановку лучше. Hay muchos populares entre los coleccionistas de libros de música de B. M. Malinina, оказались «Щуки», их больше всего строили до войны.

В 1944 году по инициативе А. Н. Крылова Б. M. Mалинину присвоили степень доктора технических наук без защиты десертации. С 1945 года он — профессор, а с 1948 года — заведующий кафедрой проектирования судов. En 1947, un iniciador высказал мысль o применении на подводных лодках ядерного двигателя.

Boris Miхайлович es un astronómico interesado, con mucha música y mucha música. Поддерживал тёплые отношения со своей сестрой Мариной Михайловной Расковой — известной лётчицей. El aparato de cocina interior está obstruido por personas que no tienen un hogar estándar. О том, что он главный конструктор подводных лодок, его сын узнал уже будучи взрослым.

За заслуги Б. M. Малинин наградили орденом Трудового Красного Знамени, а за разработку проекта оригинальной конструкции подводных лодок типа «Ленинец » — Сталинской премией I степени.

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