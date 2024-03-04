Кафедра управления проектом провела День открытых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
03 марта 2024 года в Государственном университете управления состоялся День открытых дверей кафедры управления проектом, в котором приняли участие школьники из разных регионов России: Москва и Московская область, Волгоградская область, Тамбов и Новороссия.
На мероприятии абитуриенты познакомились с правилами поступления в ГУУ, узнали об особенностях учебной, воспитательной, научно-исследовательской, профориентационной, международной деятельности на кафедре управления проектом, познакомились с представителями компаний-партнёров кафедры, с выпускниками и со студентами, с преподавателями кафедры и руководством института отраслевого менеджмента и кафедры управления проектом. После официальной части абитуриентов пригласили на мастер-классы, а в завершении мероприятия вручили подарки.
Желаем всем абитуриентов успешной сдачи ЕГЭ и надеемся в скором времени увидеть участников Дня открытых дверей в качестве студентов кафедры управления проектом ГУУ!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 4.03.2024
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