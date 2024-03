ИПМЭиТ открывает новые аудитории и пространства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Второй этаж учебного корпуса Новороссийская 50 открыл свои двери для студентов и преподавателей. Помещения и коридоры площадью 955 кв. м полностью отремонтированы и модернизированы, восстановлена кровля площадью 1280 кв. м.

14 помещений на 273 посадочных места предназначены для обучения и работы студентов. В том числе пять компьютерных классов, оснащённых современным оборудованием. В каждом классе установлено от 16 до 33 персональных компьютеров, созданы комфортные условия для работы разных по численности групп.

В этих классах и остальных аудитория установлено 140 персональных электронных вычислительных машин (ПЭВМ) для работы преподавателей. ПЭВМ обеспечат проведение компьютерных занятий, выполнение научных исследований и разработку проектов. Студенты и преподаватели получат доступ к современным информационным технологиям и использовать их в своей учебной и научной деятельности.

Завершение ремонта позволило объединить в одно целое пространства и помещения Научно-образовательного центра информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть», открытого в июне 2023 года, включая аудиторию, коворкинг и преподавательскую.

Среди новых отремонтированных помещений: специализированный компьютерный класс, который был оборудован при поддержке ПАО «Газпром» в рамках программы повышения качества образования и подготовки кадров; специализированный компьютерный класс «Интеллектуальные транспортные системы», который оборудовала ведущая компания в сфере транспортного планирования и моделирования Simetra; учебная лаборатория «Моделирование логистических систем и цифровые решения в менеджменте», состоящая из учебно-имитационного комплекса «Фабрика производственных процессов» и специализированного компьютерного класса, оборудованного на средства гранта программы «Приоритет 2030»; аудитория «Лаборатория по разработке цифрового контента», включающая видеостудию, оборудованную всем необходимым для создания цифрового контента; три новые аудитории на 30 человек каждая, с проекционным оборудованием и подключением к сети интернет; помещение для инженерно-технического персонала, обеспечивающего эксплуатацию этих аудиторий; коворкинг и зоны для отдыха и самостоятельной работы студентов.

Все помещения и коридоры оснащены доступом к Wi-Fi.

«В каждом подразделении нашего университета царит атмосфера энтузиазма, желания трудиться, двигаться вперёд. Особенно это заметно в вашем институте, — отметил во время церемонии открытия ректор СПбПУ Андрей Рудской. — Сравните, что было три года назад, и что сейчас. Если раньше мы оценивали экономистов только с точки зрения популярности профессии, то сегодня вы стали одним из лидеров в области наукометрии и компьютерных наук. Вы шагаете в ногу со временем. Именно экономика, которая идёт чуть с опережением промышленности, и диктует вектор развитие государства. Отремонтирована почти тысяча квадратных метров, много аудиторий, я благодарен нашим партнёрам за взаимодействие. Вы становитесь для университета еще и центром притяжения как место, где прогресс, развитие, инновации идут впереди всех».

«Сегодня для нас особенный день вдвойне, — сказал директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин. — Прежде всего, это своеобразный подарок нашему любимому университету к 125-летию. А во-вторых, мы завершили очередной и важный этап работы по созданию современного кампуса ИПМЭиТ. И как результат, получили не только новые современные, оснащённые и удобные аудитории и пространства, но и возможность для наших преподавателей и студентов перемещаться внутри большого учебного корпуса, не выходя на улицу. Мы это сделали! Я искренне благодарю всех, кто участвовал в этой работе».

По словам Владимира Щепинина, обновлённый этаж стал настоящим отраслевым центром: Это как нельзя лучше отражает наш вектор на организацию подготовки студентов по экономическим направлениям в интересах реального сектора экономики, как мы это ещё называем — инженерной экономики. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Уже в самое ближайшее время будет начат следующий этап ремонтных работ, теперь уже по оборудованию первого этажа корпуса .

Открытие второго этажа учебного корпуса Новороссийская 50 стало важным событием для всего учебного заведения. Оно демонстрирует стремление администрации улучшить условия обучения для студентов. Ремонт и модернизация помещений и оборудования позволят создать комфортную и современную образовательную среду, способствующую успешному обучению и развитию.

