ИПМЭиТ открывает новые аудитории и пространства

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Второй этаж учебного корпуса Новороссийская 50 открыл свои двери для студентов и преподавателей. Помещения и коридоры площадью 955 кв. м полностью отремонтированы и модернизированы, восстановлена кровля площадью 1280 кв. м.
14 помещений на 273 посадочных места предназначены для обучения и работы студентов. В том числе пять компьютерных классов, оснащённых современным оборудованием. В каждом классе установлено от 16 до 33 персональных компьютеров, созданы комфортные условия для работы разных по численности групп.
В этих классах и остальных аудитория установлено 140 персональных электронных вычислительных машин (ПЭВМ) для работы преподавателей. ПЭВМ обеспечат проведение компьютерных занятий, выполнение научных исследований и разработку проектов. Студенты и преподаватели получат доступ к современным информационным технологиям и использовать их в своей учебной и научной деятельности.
Завершение ремонта позволило объединить в одно целое пространства и помещения Научно-образовательного центра информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть», открытого в июне 2023 года, включая аудиторию, коворкинг и преподавательскую.
Среди новых отремонтированных помещений: специализированный компьютерный класс, который был оборудован при поддержке ПАО «Газпром» в рамках программы повышения качества образования и подготовки кадров; специализированный компьютерный класс «Интеллектуальные транспортные системы», который оборудовала ведущая компания в сфере транспортного планирования и моделирования Simetra; учебная лаборатория «Моделирование логистических систем и цифровые решения в менеджменте», состоящая из учебно-имитационного комплекса «Фабрика производственных процессов» и специализированного компьютерного класса, оборудованного на средства гранта программы «Приоритет 2030»; аудитория «Лаборатория по разработке цифрового контента», включающая видеостудию, оборудованную всем необходимым для создания цифрового контента; три новые аудитории на 30 человек каждая, с проекционным оборудованием и подключением к сети интернет; помещение для инженерно-технического персонала, обеспечивающего эксплуатацию этих аудиторий; коворкинг и зоны для отдыха и самостоятельной работы студентов.
Все помещения и коридоры оснащены доступом к Wi-Fi.
«В каждом подразделении нашего университета царит атмосфера энтузиазма, желания трудиться, двигаться вперёд. Особенно это заметно в вашем институте, — отметил во время церемонии открытия ректор СПбПУ Андрей Рудской. — Сравните, что было три года назад, и что сейчас. Если раньше мы оценивали экономистов только с точки зрения популярности профессии, то сегодня вы стали одним из лидеров в области наукометрии и компьютерных наук. Вы шагаете в ногу со временем. Именно экономика, которая идёт чуть с опережением промышленности, и диктует вектор развитие государства. Отремонтирована почти тысяча квадратных метров, много аудиторий, я благодарен нашим партнёрам за взаимодействие. Вы становитесь для университета еще и центром притяжения как место, где прогресс, развитие, инновации идут впереди всех».
«Сегодня для нас особенный день вдвойне, — сказал директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин. — Прежде всего, это своеобразный подарок нашему любимому университету к 125-летию. А во-вторых, мы завершили очередной и важный этап работы по созданию современного кампуса ИПМЭиТ. И как результат, получили не только новые современные, оснащённые и удобные аудитории и пространства, но и возможность для наших преподавателей и студентов перемещаться внутри большого учебного корпуса, не выходя на улицу. Мы это сделали! Я искренне благодарю всех, кто участвовал в этой работе».
По словам Владимира Щепинина, обновлённый этаж стал настоящим отраслевым центром:
Это как нельзя лучше отражает наш вектор на организацию подготовки студентов по экономическим направлениям в интересах реального сектора экономики, как мы это ещё называем — инженерной экономики. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Уже в самое ближайшее время будет начат следующий этап ремонтных работ, теперь уже по оборудованию первого этажа корпуса.
Открытие второго этажа учебного корпуса Новороссийская 50 стало важным событием для всего учебного заведения. Оно демонстрирует стремление администрации улучшить условия обучения для студентов. Ремонт и модернизация помещений и оборудования позволят создать комфортную и современную образовательную среду, способствующую успешному обучению и развитию.
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