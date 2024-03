ИОТ-университет продолжает сотрудничество с НГУ по реализации образовательной стратегии

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и реализации образовательной политики НГУ продолжается сотрудничество НГУ с ИОТ-университетом.

После проектирования и внедрения новой модели аспирантуры и каталога факультативных дисциплин, в активной стадии проектирования находятся две задачи: каталог элективных дисциплин, который предполагает в первую очередь автоматизацию выборной кампании на факультетах/в институтах в рамках действующих учебных планов с заделом на междисциплинарное образовательное пространство. Второй проект направлен на привлечение абитуриентов, работу со школьниками и настройку CRM в университете.

Члены рабочих групп, в состав которых вошли представители всех факультетов и институтов НГУ, совместно с консультантами ИОТ-университета разработали новые дорожные карты для следующего периода внедрения новой образовательной модели НГУ и стратегии привлечения талантливых абитуриентов.

Марина Викторовна Шашкова, начальник академической политики НГУ, прокомментировала итоги сессии:

— Сопровождение командных встреч и стратегические сессии позволяют поддерживать ритмичность развития проектов университета, а также своевременно актуализировать и синхронизировать деятельность рабочих групп.

ИОТ-университет — образовательная структура, созданная при поддержке ИОТ-консорциума вузов. Занимается образовательной и консалтинговой деятельностью, проведением стратегических сессий для университетов России, организацией мероприятий для обмена опытом сообщества практиков трансформации высшего образования.

