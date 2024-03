Интернационализация на пользу стране: Политех провёл насыщенный второй день на ВФМ-2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Сириусе продолжается Всемирный фестиваль молодёжи-2024. Грандиозное мероприятие собрало более 20 тысяч участников из 190 стран мира. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого выступает в качестве партнёра фестиваля, проводит целую серию мероприятий в рамках содержательной программы, а также знакомит гостей с передовыми инженерными разработками и образовательным потенциалом вуза. Во второй день фестиваля прошли несколько статусных мероприятий, посвящённых развитию международной деятельности российских университетов.

В зале Политеха состоялась стратегическая сессия «Российско-африканский сетевой университет: международное сотрудничество». Мероприятие модерировал ректор СПбПУ Андрей Рудской. В стратсессии участвовали заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, министр высшего образования, науки и технологического развития Зимбабве Амон Мурвира, министр по делам спорта и молодёжи Туниса Кемаль Дегиш, помощник министра по делам молодёжи и спорта Египта Абдалла Эльбатеш, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов и ректор Российского государственного геологоразведочного университета им. С. Орджоникидзе Юрий Панов. Стратегическая сессия была посвящена деятельности консорциума Российско-африканского сетевого университета (РАФУ) как эффективного механизма развития международного академического сотрудничества России и стран Африки.

РАФУ — единая платформа для развития академического сотрудничества российских и африканских университетов, созданная по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Сейчас в консорциум входят 62 российских университета и 31 — африканский. Направления деятельности РАФУ включают реализацию совместных сетевых образовательных программ, подготовку кадров, развитие академической мобильности студентов и преподавателей, совместную научную и проектную деятельность. Всё это способствует межкультурному диалогу между студентами разных стран, а также сохранению, развитию и взаимообогащению культур, языков, исторических и национальных традиций. С 2023 года Политех является координатором консорциума .

На стратегической сессии Андрей Рудской напомнил, что самая первая официальная делегация вузов-участников РАФУ в 2022 году побывала в Республике Зимбабве. Во время визита сразу 10 зимбабвийских вузов подписали меморандумы о присоединении к РАФУ. Таким образом, вузы этой страны стали первыми африканскими участниками консорциума.

За последние годы Российская Федерация и Республика Зимбабве подписали целый ряд важных меморандумов о сотрудничестве в сфере высшего образования и науки, а также о взаимном признании дипломов. В их числе — соглашения с Росатомом о подготовке кадров в сфере ядерных технологий, соглашение между Зимбабвийским космическим агентством и Роскосмосом, а также двусторонние договоры между российскими и зимбабвийскими вузами , — отметил Андрей Рудской. Ректор подчеркнул, что гордится выпускником Политеха 1992 года Куинтоном Чамунорва Канхукамве, занимающим сейчас пост вице-канцлера Технологического университета Хараре. На саммите «Россия-Африка» ему вручили нагрудный знак «Почётный выпускник».

В рамках консорциума РАФУ динамично развиваются отношения и с другими африканскими странами, подчеркнул Андрей Рудской. Так, прошли официальные церемонии открытия Информационного центра СПбПУ и РАФУ в Мали . Политехнический университет официально открыл Центр русского языка в Университете языков и гуманитарных наук Бамако и Центра довузовской подготовки в Университете Ахмед Бабы. Ведётся работа по проекту развития Национального центра искусственного интеллекта и робототехники Мали. Политех и Московский авиастроительный институт готовят программу повышения квалификации для сотрудников Центра, которая станет частью Летнего университета РАФУ в 2024 году. Другой пример — проект управления водными ресурсами и создания гидроузла в Мали для генерации электроэнергии, обеспечения населения водой, создания транспортной сети и борьбы с наводнениями. А между Россией и Египтом заключено межправительственное соглашение о сотрудничестве в области строительства первой в стране атомной электростанции «Эль-Дабаа». Сейчас активно идёт строительство станции и подготовка персонала в российских вузах. В дальнейшем запланировано обучение студентов силами ведущих российских университетов при координации Госкорпорации “Росатом” на базе Политехнического университета Бурдж Аль-Араб в Александрии , —рассказал Андрей Рудской.

Африка для России — важный стратегический партнёр. Сотрудничество с африканскими странами в сфере образования — один из наших приоритетов. В настоящее время в российских вузах обучаются более 34 000 студентов из Африки, и их число ежегодно растёт. На Всемирном фестивале молодёжи Африку представляет самая большая делегация — 750 человек. Наше взаимодействие развивается и, безусловно, будет расти в дальнейшем. Координатором РАФУ выступает Политех Петра Великого. Большое спасибо коллективу университета и лично ректору Андрею Ивановичу Рудскому за создание новых возможностей! — отметила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова.

Политех является координатором консорциума всего семь месяцев, но мы прилагаем массу усилий для его развития. За это небольшое время количество африканских участников РАФУ выросло с 12 вузов из трёх стран до 31 вуза из 11 стран. Сейчас в РАФУ уже около 100 участников! Это уже большой консорциум с огромными возможностями. Мы стараемся внести в деятельность РАФУ не только количественные, но и качественные изменения, ставим перед собой амбициозные цели по существенной активизации деятельности консорциума. Мы повысили эффективность координации работы РАФУ, создав Проектный офис, изменив структуру и перейдя на отраслевой и проектный принцип организации работы. Планируем привлекать в консорциум российских промышленных партнёров, которые в первую очередь заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров для своих компаний. Кроме того, мы развиваем партнёрство с Российским союзом промышленников и предпринимателей, с торгово-промышленными палатами и другими организациями. Уверен, это будет способствовать расширению дружеских отношений между нашей страной и странами Африки , — подвел итог стратегической сессии Андрей Рудской.

После стратегической сессии Андрей Рудской принял участие в круглом столе «Конвергенция наук в ЕАЭС: потенциал и возможности славянских университетов». Участники обсудили перспективы взаимодействия между гуманитарными и естественными дисциплинами, а также механизмы сотрудничества между российскими, армянскими, киргизскими, таджикскими и белорусскими университетами. СПбПУ с 2014 года ведёт стратегическое сотрудничество со славянскими университетами Армении и Беларуси. Подписаны дорожные карты и реализован пул совместных мероприятий. С Российско-Армянским университетом сотрудничество идет в области физики, электроники, нанотехнологии, телекоммуникаций, биомедицинских технологий и экономических наук. С Белорусско-Российским университетом СПбПУ работает в области транспортных систем и интеллектуальных систем управления, техносферной безопасности и материаловедения.

Университеты как центры подготовки кадров, проведения передовых научных исследований и апробации новых подходов должны выступать драйверами модернизации, быть на острие глобальных процессов трансформации. Именно такую роль я отвожу сообществу славянских университетов, тому братскому кругу единомышленников, который сложился между нашими государствами благодаря этому масштабному проекту наших министерств. Научное сообщество стран ЕАЭС — это огромный потенциал, сила которого не только в индивидуальных достижениях каждого из наших учёных, но и в той исторической общности образовательного пространства, в конвергенции науки и технологий, фундаментальных научных школ и источников знаний. Такая синергия научного сотрудничества и взаимопонимания славянского братства, конечно, формируют особую атмосферу в кругу учёных и исследователей славянских университетов , — подчеркнул Андрей Рудской.

Также в этот день в зале Политеха прошла мастерская проектов «Знания объединяют континенты». Университеты-участники РАФУ представили свои работы. Так, Российский государственный гидрометеорологический университет продемонстрировал ручную систему мониторинга окружающей среды: интеллектуальный конструктор рассказал об образовании для формирования нового мышления в сфере гидрометеорологической безопасности. Московский энергетический институт предложил увлекательный экскурс в технологии надёжности обеспечения электроэнергией. Юго-Западный государственный университет рассказал о совместном научно-студенческом проекте разработки специализированного спутника-исследователя для нужд Зимбабве.

Участие в мировых молодёжных мероприятиях, таких как Всемирный фестиваль молодёжи — 2024, важно не только для Московского энергетического института, но и для всего российского образовательного сообщества в целом. Это событие предоставляет вузам уникальную возможность не только продемонстрировать свои научно-образовательные достижения, но и активно взаимодействовать с молодёжью со всего мира, формируя дружеские взаимоотношения с иностранными партнёрами. Для нашего института как участника РАФУ это важный шаг в расширении академических связей и обмена опытом в ходе активно развивающегося международного взаимодействия , — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Впервые в истории Всемирного фестиваля молодёжи в мероприятии участвуют подростки от 14 до 17 лет: 500 человек из России и столько же из-за рубежа. В рамках деловой программы проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков рассказал школьникам, какими навыками должен обладать «инженерный спецназ» — новое поколение технологической элиты, объяснил взаимосвязь физики, математики и механики, наглядно показал основные этапы проектирования изделий, а также продемонстрировал возможности цифровых двойников — технологии, которая уже сегодня изменяет и преображает мир.

Каждую секунду времени вокруг нас действует механика. Когда вы сидите в кресле — теория упругости, то есть напряжённо-деформированное состояние и прочность кресла, механика контактного взаимодействия с переменными зонами контакта. Здание Сириуса подчиняется законам строительной механики. Разговор в микрофон можно рассматривать с точки зрения теории колебаний. Вспомним Лорда Рэлея и его “Теорию звука”, вспомним про дифракцию, рассеяние и поглощение волн, давление звука. На то, как распространяется звук в зале, влияет акустика, в этом разделе механики под звуком понимается распространение колебаний, то есть волн, в упругой среде. И даже аплодисменты можно рассмотреть с точки зрения механики , — отметил Алексей Боровков.

Он также рассказал слушателям о возможностях и достижениях Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и провёл виртуальную экскурсию по Политеху.

Позднее на площадке технологического пространства International Technology Hub Алексей Боровков выступил с просветительской лекцией «Технология цифровых двойников — драйвер создания высокотехнологичной продукции мирового уровня». Он представил классификацию инженерных задач по сложности и график качественной зависимости адекватности цифровых моделей изделия от различных факторов, проиллюстрировал ключевые проекты мирового уровня, выполненные ведущими инженерами структурных подразделений экосистемы технологического развития СПбПУ, а также отметил возможности цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench®, на базе которой выполняются все передовые разработки.

