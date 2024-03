Дни Ханты-Мансийского автономного округа-Югры пройдут с 5 по 10 марта в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» с 5 по 10 марта пройдут Дни Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В ходе тематических дней посетители экспозиции «Роснефти» познакомятся с производственными и социальными достижениями предприятий Компании в регионе и увидят яркую культурно-развлекательную программу.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – основной нефтегазоносный район России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Доля «Роснефти» в нефтедобыче региона составляет 40%. Разработку и эксплуатацию нефтяных месторождений в округе ведут «РН-Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «РН-Няганьнефтегаз» и «Конданефть».

«Роснефть» ежегодно демонстрирует стабильно высокие показатели и является крупнейшим налогоплательщиком региона. Инновационные технологии, разработанные и применяемые дочерними предприятиями Компании в Югре, соответствуют российским и международным экологическим стандартам и требованиям промышленной безопасности.

В регионе расположен крупнейший добывающий актив «Роснефти» – «РН-Юганскнефтегаз», накопленная добыча которого по итогам 2023 года перешагнула рубеж в 2,67 млрд тонн. Доля предприятия в объеме добычи жидких углеводородов в ХМАО-Югре ежегодно превышает 30%, что составляет около 12% всей нефтедобычи России. Достигать высоких показателей удаётся благодаря расширению географии месторождений, вводу новых производственных мощностей, наращиванию ресурсной базы и слаженной работе трудового коллектива. По итогам 2022 года предприятие признано Лучшим работодателем в регионе.

«Самотлорнефтегаз», один ключевых добывающих активов «Роснефти», ведёт разработку самого большого в России Самотлорского месторождения. Предприятие является лидером среди отечественных промышленных предприятий по поддержанию уровня полезного использования газа – на уровне 98%. Благодаря реализации масштабных экологических проектов, рекультивировано уже более 90% земель исторического наследия, нарушенных в советский период разработки месторождения. В этом году «Самотлорнефтегаз» отмечает 25-летний юбилей своей производственной деятельности.

На территории Югры дочерние предприятия «Роснефти» на системной основе проводят масштабные мероприятия по охране окружающей среды и воспроизводству природных и водных биоресурсов. Только за прошлый год «Роснефть» высадила более 16 млн деревьев и выпустила в реки Югры и Тюменской области более 334 млн мальков ценных и особо ценных пород рыб.

Особое внимание Компания уделяет сохранению исконной среды проживания, традиционного образа жизни, промыслов и ремёсел коренных народов. Компанией «Роснефть» за два десятилетия планомерной работы с представителями коренных малочисленных народов Югры накоплен богатый опыт конструктивных добрососедских отношений, выстраиваемых на основе взаимного уважения и доверия.

В рамках тематических дней ХМАО-Югры гости павильона «Роснефти» познакомятся с историей открытия нефтегазовых месторождений в Югре и современными технологиями разработки месторождений. Посетители выставки смогут поучаствовать в увлекательных экспериментах и попробовать себя в роли геологов. Работы югорских фотографов продемонстрируют неповторимую природу Югры, гармонично соседствующую с объектами нефтепромысла.

В павильоне также будут выступать артисты с музыкальными номерами в жанре устного народного творчества – «Однажды долгой зимней ночью» семейной династии манси. Кроме того, гости смогут принять участие в мастер-классах по созданию народной игрушки, викторинах о самобытных традициях КМНС и выиграть призы.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 08 июля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое. Об основных событиях Дней ХМАО и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

4 марта 2024 г.

