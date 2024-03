В Университете отметили монгольский Новый год | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Приветствуя гостей, доцент СПбГУ Мария Петрова (кафедра монголоведения и тибетологии) подчеркнула, что в этом году праздник посвящен 300‑летию Санкт‑Петербургского университета и 170‑летнему юбилею востоковедного образования в СПбГУ. «Традиция отмечать монгольский Новый год в стенах Университета сложилась уже давно. Очень радостно, что наш праздник перерос в большое мероприятие, на которое приходит много гостей со всего города», ― отметила Мария Петрова.

Заведующая кафедрой монголоведения и тибетологии доцент СПбГУ Мария Смирнова отметила вклад коллег в поддержание традиций и поблагодарила университетских востоковедов за их усилия в деле налаживания межкультурного диалога.

От имени Общества бурятской культуры в Санкт‑Петербурге «Ая‑Ганга» участников празднования приветствовала Дулмажаб Содномова, которая пришла на праздник в национальном костюме: в халате дэгел, расшитой безрукавке уужа и в шапке малгай. Дулмажаб Хандуевна пожелала всем весело отметить Цагаан Сар, буддийский Новый год, и благополучно провести наступающий год Дракона. К добрым напутствиям присоединилась доцент, преподаватель русского языка Военно‑космической академии имени А. Ф. Можайского Ирина Родионова.

Цагаан сар (Сагаалган) — торжественный праздник монгольских народов, начало весны и Новый год по лунно‑солнечному календарю.

Праздник открыла песня первокурсников‑востоковедов «Цагаан Сар». В исполнении обучающегося СПбГУ Ананды Цыденжапова (образовательная программа «История Тибета (Китай)» прозвучали монгольские народные песни в сопровождении хучира — традиционного смычкового музыкального инструмента с четырьмя металлическими струнами.

В программу празднования вошли декламации стихов монгольских поэтов и их поэтических переводов в исполнении обучающихся второго курса СПбГУ образовательной программы «Тибетско‑монгольская филология». Так, Полина Громова прочитала стихотворение Л. Ульдзийтогс «Я люблю тебя…», а Аяжан Молдабаева — произведение Г. Мунхцэцэг «Любимый мой, чьи волосы ласкает ветер…». Оригинал и свой художественный перевод стихотворения Б. Ичинхорлоо зачитала Александра Капитонова. Поддержала начинающих переводчиков доцент СПбГУ Мария Петрова, зачитав свой перевод произведения «Превосходные свойства» поэта ХIХ века Данзанравжи, классика монгольской литературы.

Елизавета Шахова (образовательная программа «Тибетско‑монгольская филология») рассказала о языковой стажировке в Монгольском государственном университете в прошлом году, сопроводив выступление красочной презентацией.

На праздничный лад настроили выступления иностранных курсантов Военно‑космической академии имени А. Ф. Можайского. Они исполнили на родном монгольском языке стихотворение «Клятва», а также популярные песни, в том числе и на русском языке.

